de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   13:15
Bitcoin atinge un nou record

Prețul Bitcoin a urcat joi la un nivel record de 124.002,49 dolari, susținut de anticipațiile privind reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală și de măsurile administrației Trump care facilitează investițiile în active digitale.

Potrivit Reuters, Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după capitalizarea de piață, a crescut cu până la 0,9% în tranzacțiile de dimineață din Asia, depășind precedentul maxim atins în iulie.

Ether, al doilea cel mai important token cripto, a ajuns la 4.780,04 dolari, cel mai ridicat nivel din 2021.

Potrivit analistului Tony Sycamore de la IG Markets, avansul este alimentat de așteptările tot mai mari privind reducerea dobânzilor de către Fed, achizițiile instituționale susținute și reformele pro-cripto anunțate de administrația Trump. „O depășire susținută a pragului de 125.000 de dolari ar putea propulsa Bitcoin spre 150.000 de dolari,” a precizat el.

De la începutul anului, Bitcoin s-a apreciat cu aproape 32%, pe fondul câștigurilor legislative în sector, după revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă.

Săptămâna trecută, un ordin executiv a deschis calea pentru includerea activelor cripto în conturile de pensii 401(k), măsură văzută ca un pas important în adoptarea pe scară largă a monedelor digitale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: bitcoin record dobanzi
