Ce înseamnă să fii bogat în 2026? De ce Generația Z nu mai visează la aceeași viață ca părinții și bunicii

Pentru bunici, succesul însemna să ai casa ta. Pentru părinți, un serviciu stabil. Pentru mulți tineri din Generația Z, adevărata bogăție înseamnă altceva: timp, libertate și posibilitatea de a trăi viața după propriile reguli.

Dacă ai avut vreodată o discuție în familie despre bani, probabil ai observat că fiecare generație pare să vorbească despre altceva.

Bunicii spun că trebuie să muncești zeci de ani pentru a avea o casă și economii. Părinții cred că un loc de muncă sigur este cheia unei vieți liniștite. În schimb, mulți tineri spun că nu vor să-și sacrifice viața pentru serviciu, chiar dacă asta înseamnă un salariu mai mare.

Nu este doar o diferență de mentalitate. Este rezultatul lumii în care fiecare generație a crescut.

Pentru Baby Boomers, bogăția însemna stabilitate

Cei născuți după cel de-Al Doilea Război Mondial au crescut într-o perioadă în care succesul avea o definiție simplă.

Munceai, economiseai, îți cumpărai o casă, îți creșteai copiii, ieșeai la pensie.

În România, această idee s-a consolidat și mai mult după anii '90. Pentru mulți, cea mai mare realizare a fost să dețină propria locuință și să nu aibă datorii.

Casa era simbolul reușitei. Nu vacanțele. Nu experiențele. Nu timpul liber.

Generația X a învățat că siguranța nu este garantată

Cei care au astăzi între aproximativ 45 și 60 de ani au prins schimbări economice majore. Au trecut prin inflație, privatizări, concedieri și transformări rapide ale pieței muncii. Au învățat că nimic nu este sigur. Din acest motiv, pentru mulți dintre ei, bogăția înseamnă independență financiară. Să ai bani puși deoparte. Să poți plăti ratele fără emoții. Să nu depinzi de nimeni.

Millennials au schimbat regulile

Millennials au intrat pe piața muncii într-o perioadă în care lumea nu mai semăna cu cea a părinților lor. Criza financiară din 2008, salariile mici de început, explozia prețurilor la locuințe și dezvoltarea economiei digitale au schimbat complet regulile jocului. Pentru mulți dintre ei, cumpărarea unui apartament a devenit un obiectiv care se amână ani întregi. În schimb, au început să investească în altceva. În călătorii, în cursuri, în dezvoltare personală, în experiențe, în sănătate.

Succesul nu mai era doar ceea ce aveai în cont. Ci și felul în care îți trăiai viața.

Generația Z: „Nu vreau să trăiesc doar pentru muncă”

Poate cea mai mare ruptură apare la cei născuți după 1997. Generația Z nu respinge ideea de a câștiga bine. Din contră. Este probabil cea mai conștientă generație de cât costă să trăiești. Chirii care au ajuns la 500-600 de euro. Prețuri tot mai mari. Locuințe greu accesibile.

Dar tocmai această realitate i-a făcut să redefinească succesul.

Pentru mulți tineri, bogăția înseamnă:

să poți lucra și de acasă;

să ai timp pentru familie și prieteni;

să călătorești;

să nu răspunzi la e-mailuri la ora 22:00;

să nu faci din muncă centrul întregii vieți.

Mulți preferă un salariu ceva mai mic dacă acesta vine la pachet cu flexibilitate și echilibru între viața profesională și cea personală.

De ce nu mai visează toți la aceeași casă?

Ani la rând, casa proprie a fost considerată dovada că „ai reușit în viață”. Astăzi, lucrurile sunt mai complicate.

Pentru un tânăr care locuiește într-un oraș mare, un credit pe 30 de ani poate părea mai degrabă o povară decât o realizare. În schimb, posibilitatea de a schimba orașul, țara sau chiar meseria este văzută ca un avantaj. Nu înseamnă că Generația Z nu își dorește o locuință.

Înseamnă doar că nu mai este dispusă să sacrifice orice pentru ea.

Banii rămân importanți, dar nu mai sunt suficienți

Psihologii vorbesc tot mai des despre faptul că noile generații pun accent pe ceea ce se numește „bogăție subiectivă”. Adică sentimentul că ai control asupra propriei vieți. Că ai timp. Că ești sănătos. Că poți spune „nu” unui job care te epuizează. Că îți permiți să pleci într-un city break fără să te simți vinovat. Pentru mulți tineri, acestea sunt semne ale succesului la fel de importante ca salariul.

Cine are dreptate?

Probabil fiecare generație are propriile motive. Bunicii au trăit într-o lume în care siguranța era cel mai mare lux. Părinții au învățat că stabilitatea trebuie construită pas cu pas. Iar Generația Z a crescut într-o perioadă în care pandemia, inflația, munca remote și economia digitală au schimbat complet felul în care arată succesul.

Poate că adevărata schimbare nu este legată de bani. Ci de întrebarea pe care fiecare generație și-o pune. Pentru bunici era: „Cum pot câștiga mai mult?” Pentru mulți tineri de astăzi este: „Cum pot trăi mai bine?”

Iar între cele două întrebări se vede, poate mai bine decât oriunde, felul în care s-a schimbat lumea.