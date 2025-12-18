x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Investitii Guvernul dă undă verde modernizării căii ferate Pojorâta-Suceava: investiție uriașă de 11,4 miliarde le

Guvernul dă undă verde modernizării căii ferate Pojorâta-Suceava: investiție uriașă de 11,4 miliarde le

de Adrian Stoica    |    18 Dec 2025   •   22:55
Guvernul dă undă verde modernizării căii ferate Pojorâta-Suceava: investiție uriașă de 11,4 miliarde le
Sursa foto: Finanţarea se va face din fonduri externe nerambursabile

Guvernul a aprobat, joi, modernizarea secţiunii de cale ferată Pojorâta – Suceava, cu o lungime de circa 85 de kilometri, care realizează legătura Moldovei de Nord cu Transilvania.

 Potrivit unui comunicat al Executivului, prin hotărârea adoptată, sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecţiunea 3: Pojorâta – Suceava”, lucrare de utilitate publică de interes naţional.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la circa 11,4 de miliarde de lei, iar durata de realizare este de 60 de luni.

Finanţarea se va face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi ferate C.F.R, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Reabilitarea liniei existente de cale ferată va permite circulaţia trenurilor cu viteze maxime de 120 km/h pentru trenurile de marfă şi 160 km/h pentru trenurile de călători, a transmis Guvernul.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: modernizare cale ferata Pojorâta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri