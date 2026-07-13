Investiție majoră în România: Un mare grup polonez își extinde operațiunile în Ilfov

Investiția este estimată la 15-17 milioane de euro și ar urma să fie implementată în aproximativ trei ani.

Ce se va produce la Clinceni?

Proiectul vizează construirea unei fabrici pentru producția de uniforme și echipamente destinate personalului medical, alături de noi spații logistice și o clădire administrativă. Aceasta va fi amplasată în apropierea centrului logistic pe care compania îl operează deja în Clinceni, pe un teren de aproximativ 2,4 hectare.

Unitatea de producție va realiza halate și uniforme pentru medici și asistenți medicali, precum și echipamente destinate altor categorii de personal din domeniul sănătății. În același timp, depozitele vor susține distribuția portofoliului de produse comercializate de companie pe piața românească.

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Cum va arăta noul complex industrial

Viitorul complex va avea o suprafață construită de peste 12.000 de metri pătrați. Halele de producție și depozitare vor ocupa cea mai mare parte a proiectului, iar clădirea de birouri va include spații administrative și săli pentru întâlniri și conferințe.

Cine este gigantul polonez?

Prezentă în România din 1997, TZMO și-a inaugurat centrul logistic din Clinceni în 2007. Compania face parte dintre cei mai importanți producători privați din Polonia și își comercializează produsele în peste 60 de țări.

Potrivit celor mai recente date financiare disponibile, subsidiara din România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 81,8 milioane de euro și un profit net de 3,2 milioane de euro, având în medie 147 de angajați, potrivit profit.ro.

Extinderea anunțată vine într-un context favorabil pentru investițiile industriale din România. Costurile competitive ale spațiilor logistice și nivelul relativ redus al cheltuielilor cu forța de muncă continuă să susțină atractivitatea pieței locale pentru companiile din sectorul producției și al logisticii, pe fondul reconfigurării lanțurilor globale de aprovizionare.