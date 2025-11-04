Investiții majore la Portul Sulina: Va deveni nod logistic strategic în 2026

Proiectele, denumite și „visul lui Ceaușescu”, au realizat un avans important în ultimele luni. Perimetrul 1 este finalizat în proporție de peste 94%, iar perimetrul 2 a ajuns la 85% din lucrări.

Totodată, a fost rezolvată problema epavelor din Bazinul Mare, care a fost transformat astfel încât să asigure o adâncime de 11 metri în zona nordică, necesară pentru operarea navelor de mare tonaj. În continuare se lucrează la readucerea adâncimii Bazinului Mare la cota de 11,5 metri din anii ’80.

Investiții serioase la Sulina

Dragoș Ioniță a explicat că atracțiile turistice ale orașului - aerul curat, climatul sănătos, apropierea de mare și delta cu hrană bio - vor continua să fie importante, dar crearea unui mediu economic stabil, cu locuri de muncă pe tot parcursul anului, este esențială pentru revenirea oamenilor acasă.

Studiile realizate cu sprijinul Băncii Europene de Dezvoltare și Investiții indică potențialul de a tranzita 13 milioane de tone anual în următorii 15 ani.

Investițiile aferente perimetrului 1 sunt estimate la 87 milioane de lei, iar pentru perimetrul 2 s-au alocat aproximativ 137 milioane de lei. AZL pune la dispoziție terenurile portuare prin concesionare sau închiriere pentru dezvoltarea activității. Modernizarea portului va transforma Sulina într-un nod logistic major între Dunăre și Marea Neagră, cu impact pozitiv semnificativ asupra economiei locale, potrivit dcnews.ro.