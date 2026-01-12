Pilonul II de pensii private, rezultate record în 2025: randament de 19,2%

Activele nete, adică banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, de asemenea un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Rezultatele record din 2025 au venit pe fondul creșterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la București (unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administrați), precum și a îmbunătățirii cotațiilor titlurilor de stat românești (unde Pilonul 2 investește aproape două treimi din bani). Aceste evoluții reflectă încrederea piețelor și investitorilor în potențialul economic și financiar al României pe termen lung.

La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (cca. 4,6 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%. Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare, precum și singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici. Sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la finele anului 2025 la 10,5% din Produsul Intern Brut al țării.

Circa 94% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România, făcând din fondurile de pensii private cei mai importanți investitori instituționali autohtoni. În acest mod, Pilonul 2 sprijină finanțarea datoriei publice (în special pe termen lung), accesul la capital al companiilor românești listate la Bursă, implicit creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Din activele nete de 201,6 miliarde de lei, mai bine de o treime reprezintă câștigul net obținut din investițiile realizate de administratorii fondurilor de pensii private: 75,4 mld. lei (14,8 mld. euro), în plus față de contribuțiile primite în administrare.