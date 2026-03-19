Când începe primăvara astronomică? Tradiții și credințe populare

Evenimentul este asociat nu doar cu schimbarea anotimpurilor, ci și cu numeroase tradiții și credințe populare legate de noroc, prosperitate și noi începuturi.

Ce înseamnă echinocțiul de primăvară

Fenomenul se produce pe 20 martie 2026, la ora 16:46, potrivit datelor transmise de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În acel moment, Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică în cea nordică.

Ecuatorul ceresc este o linie imaginară proiectată pe cer deasupra ecuatorului Pământului. În timpul echinocțiului, cele două emisfere ale planetei primesc aproximativ aceeași cantitate de lumină solară, ceea ce simbolizează echilibrul dintre zi și noapte.

Termenul „echinocțiu” provine din francezul équinoxe, derivat din latinescul aequinoctium, format din cuvintele aequus („egal”) și nox („noapte”), sugerând ideea de egalitate între durata zilei și cea a nopții.

Deși denumirea sugerează un echilibru perfect, în realitate ziua este puțin mai lungă decât noaptea. Explicația ține de modul în care este calculată durata zilei: aceasta începe în momentul în care prima parte a discului solar apare la orizont și se încheie când ultima parte dispare.

Dacă Soarele ar fi perceput ca un simplu punct luminos, iar Pământul nu ar avea atmosferă, atunci ziua și noaptea ar avea aceeași durată în timpul echinocțiului.

Tradiții și credințe populare

În multe culturi, echinocțiul de primăvară este considerat un simbol al reînnoirii, echilibrului și al noilor începuturi. În tradițiile populare, această zi este asociată cu prosperitatea și stabilirea unor obiective pentru perioada următoare.

Una dintre credințe spune că aprinderea unei lumânări verzi – culoare asociată cu abundența – poate simboliza dorința de prosperitate. De asemenea, se spune că este un moment potrivit pentru a nota pe o foaie planurile legate de carieră sau finanțe.

O altă tradiție recomandă curățenia generală în locuință sau renunțarea la lucrurile vechi, gesturi care ar simboliza eliberarea de lucrurile inutile și deschiderea către noi oportunități.

În unele zone există și credința că vremea din ziua echinocțiului ar putea indica modul în care va evolua restul primăverii. O zi senină este interpretată ca un semn al unui sezon favorabil, potrivit a1.ro.

Indiferent de tradiții, echinocțiul de primăvară rămâne un moment important al anului, marcând trezirea naturii și începutul unui nou ciclu al vieții.