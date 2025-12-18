România își consolidează poziția în transportul european de mărfuri: Investiții masive în două porturi la Marea Neagră

Modernizarea Portului Constanța

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța, o investiție de peste 164 de milioane de lei, cofinanțată de Uniunea Europeană și bugetul de stat.​

Această investiție urmărește alinierea portului la directivele europene privind apele uzate, sporirea eficienței operaționale și consolidarea rolului său de hub logistic la Marea Neagră. Modernizarea include reabilitarea stațiilor de pompare și epurare, implementarea soluțiilor tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă și creșterea siguranței la incendiu.​

Un nou port la Marea Neagră

În paralel, pe canalul Dunăre-Marea Neagră, la Ovidiu, se construiește un nou port, cu o suprafață de 21.000 de metri pătrați, care va crește traficul de mărfuri cu circa 200.000 de tone. Investiția de peste 17 milioane de euro va oferi facilități pentru acostare și operațiuni portuare, generând o creștere semnificativă a traficului de mărfuri și consolidând România ca principală „Poartă de intrare a Europei”, potrivit stiripesurse.ro.

Aceste proiecte reflectă ambiția României de a deveni un jucător esențial în lanțul logistic european, în contextul schimbărilor de rută ca urmare a instabilității din regiune.​