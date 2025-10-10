Titluri de stat Fielis. Dobânzi neimpozabile de până la 8,20% pe an

Începând de vineri, 10 octombrie, până vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei, potrivit comunicatului emis de ministerul Finanțelor.

În afară de tranșa specială, ediția FIDELIS include și următoarele emisiuni:

-în lei: 7,20% - 2 ani; 7,60% - 4 ani; 7,90% - 6 ani

-în euro: 4,15% - 3 ani; 5,25% - 5 ani; 6,50% –-10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Poți retrage banii oricând, iar câștigurile sunt neimpozabile. În procesul de subscriere nu se percep comisioane, iar titlurile pot fi vândute înainte de scadență, primind dobânda aferentă perioadei de deținere. Deținătorii de titluri FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate în cadrul acestei noi emisiuni.

De la lansarea programului, emisiunile FIDELIS au atras investiții totale de aproximativ 57,13 miliarde lei, prin peste 458.010 subscrieri. Donatorii de sânge beneficiază de condiții preferențiale, cu un punct procentual suplimentar la dobândă.