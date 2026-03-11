Mitul slăbirii rapide: Câte kilograme poți să pierzi într-o săptămână?

Specialiștii avertizează că pierderea a mai mult de un kilogram pe săptămână poate duce la pierderea masei musculare.
Este important de știut că este nevoie de un deficit d 3.500 kcal pentru a slăbi o jumătate de kilogram și de 7.000 kcal pentru un kilogram în minus, potrivit longevitymagazine.ro.
De ce nu este bine să slăbești rapid?
Studiile recente confirmă că doar 25% dintre persoane își mențin greutatea pierdută pe termen lung prin dietă clasică.
Slăbirea bruscă distruge metabolismul, favorizând recuperarea rapidă a kilogramelor și tulburări alimentare.
Nutriționiștii spun că trebuiee să evităm înfometarea și antrenamentele fizice extreme.
Mituri demontate și sfaturi practice
Presiunea socială
Între 30-50% dintre femeile cu IMC normal se consideră grase. Greutatea organismului crește firesc odată cu vârsta.
Alimente anti-balonare
Avocado, sparanghel și ceaiul de păpădie reduc senzația de balonare, fără a topi însă grăsimea.
Ritmul ideal de slăbire
Poți să slăbești între 0,5-1 kg/săptămână prin deficit moderat de calorii, mese regulate și exerciții fizice.
Specialiștii recomandă acceptarea formei corporale naturale. Pentru o sănătate reală, optează pentru schimbări lente. Medicamentele GLP-1 ajută, dar nu înlocuiesc stilul de viață sănătos. Consultă medicul înainte de a alege orice dietă drastică.