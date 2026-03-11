Mitul slăbirii rapide: Câte kilograme poți să pierzi într-o săptămână?

Specialiștii avertizează că pierderea a mai mult de un kilogram pe săptămână poate duce la pierderea masei musculare.

Este important de știut că este nevoie de un deficit d 3.500 kcal pentru a slăbi o jumătate de kilogram și de 7.000 kcal pentru un kilogram în minus, potrivit longevitymagazine.ro.

De ce nu este bine să slăbești rapid?

Studiile recente confirmă că doar 25% dintre persoane își mențin greutatea pierdută pe termen lung prin dietă clasică.

Slăbirea bruscă distruge metabolismul, favorizând recuperarea rapidă a kilogramelor și tulburări alimentare.

Nutriționiștii spun că trebuiee să evităm înfometarea și antrenamentele fizice extreme.

Mituri demontate și sfaturi practice

Presiunea socială

Între 30-50% dintre femeile cu IMC normal se consideră grase. Greutatea organismului crește firesc odată cu vârsta.

Alimente anti-balonare

Avocado, sparanghel și ceaiul de păpădie reduc senzația de balonare, fără a topi însă grăsimea.

Ritmul ideal de slăbire

Poți să slăbești între 0,5-1 kg/săptămână prin deficit moderat de calorii, mese regulate și exerciții fizice.

Specialiștii recomandă acceptarea formei corporale naturale. Pentru o sănătate reală, optează pentru schimbări lente. Medicamentele GLP-1 ajută, dar nu înlocuiesc stilul de viață sănătos. Consultă medicul înainte de a alege orice dietă drastică.