Unul dintre cei mai mari proprietari de malluri din România scoate la vânzare șase parcuri de retail

Compania, listată la bursa din Johannesburg și printre ai cărei acționari se numără și cel mai mare fond de pensii din Africa, pregătește scoaterea la vânzare a unui portofoliu de șase parcuri de retail din România, evaluate la peste 300 de milioane de euro, potrivit celui mai recent raport anual, potrivit Ziarului Financiar.

Este vorba despre centrele comerciale Value Centre din Ploiești, Zalău, Roman, Baia Mare, Sfântu Gheorghe și Bârlad, cu o suprafață totală închiriabilă de aproximativ 125.500 mp și un grad mediu de ocupare de peste 98%. Proiectele sunt de tip open-air, cu ancore precum hypermarketuri, chiriași naționali și internaționali și zone de food court, ceea ce le face atractive pentru investitori interesați de venituri stabile din chirii.

Valoarea totală a pachetului include și extinderile realizate în timp la aceste centre, dezvoltate împreună cu Prime Kapital, ceea ce ridică suma cumulată la circa 313 milioane de euro.

Decizia de vânzare face parte dintr-o schimbare mai amplă de strategie. Compania și-a asumat public o reorientare a portofoliului către proiecte de dimensiuni mai mari. MAS vrea să își concentreze investițiile pe malluri închise și centre regionale cu potențial ridicat de creștere și să „recicleze capitalul alocat parcurilor de retail mai mici”.

Nu este prima mișcare de acest tip. La finalul anului 2024, MAS a vândut șapte strip malluri (centre comerciale în aer liber) din România către grupul britanic M Core pentru 49 milioane de euro. Tranzacția a inclus proiecte din Focșani, Slobozia, Râmnicu Sărat, Sebeș, Târgu Secuiesc, Făgăraș și Gheorgheni, cu o suprafață totală de aproximativ 27.000 mp. La acel moment, compania explica decizia prin faptul că se îndreaptă spre „centre mai mari și malluri închise, unde inițiativele de management al activelor pot amplifica semnificativ creșterea organică”.

Dacă actuala vânzare se va concretiza, ar putea deveni una dintre cele mai mari tranzacții imobiliare ale anului 2026. Comparativ, cele 25 de parcuri de retail preluate de M Core de la Mitiska REIM în 2023 au fost evaluate la 219 milioane de euro, pentru o suprafață de 132.000 mp.

În România, MAS rămâne unul dintre cei mai importanți investitori din retailul comercial. Compania păstrează în portofoliu active majore precum Militari Shopping Center din București, DN1 Value Centre din Balotești, Dâmbovița Mall din Târgoviște și Atrium Mall din Arad și, alături de Prime Kapital, a dezvoltat proiecte mari precum Argeș Mall din Pitești și Mall Moldova din Iași.

Parteneriatul dintre cele două companii este unul dintre cele mai puternice din retailul local. Asocierea MAS–Prime Kapital, evaluată la 649 milioane de euro și clasată pe locul 56 în topul celor mai valoroase companii din România, a dat în folosință, în 2024, Argeș Mall din Pitești, o investiție de aproximativ 100 milioane de euro și o suprafață de 77.000 mp.

În aprilie 2025, cele două companii au inaugurat Mall Moldova din Iași, al doilea mall super-regional din România, cu o suprafață totală de circa 125.000 mp, peste 250 de magazine, cel mai mare cinematograf din estul țării și o zonă de entertainment de peste 10.000 mp.

(sursa: Mediafax)