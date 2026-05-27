Trucuri alimentare pentru un abdomen plat. Alimentele care fac diferența

Deși este adesea asociată cu aspectul estetic, specialiștii atrag atenția că aceasta poate avea implicații și asupra sănătății.

Alimentația, factor-cheie

Obținerea unui abdomen mai plat nu depinde doar de exercițiile fizice, ci și de dieta zilnică. Nutriționiștii subliniază că nu doar cantitatea de mâncare contează, ci și tipul de nutrienți consumați.

În unele cazuri, diete precum cea ketogenică sau regimul Paleo pot duce la scăderi rapide în greutate, prin reducerea aportului de carbohidrați și accentul pus pe proteine și grăsimi. Totuși, specialiștii avertizează că eliminarea completă a carbohidraților nu este o soluție sustenabilă pe termen lung.

Atenție la carbohidrați

Carbohidrații sunt împărțiți în două categorii principale: simpli și complecși.

Carbohidrații simpli se regăsesc în zahăr, pâine albă, sucuri carbogazoase și produse ultraprocesate. Aceștia sunt digerați rapid, ceea ce duce la variații bruște ale glicemiei și la o senzație de foame, instalată la scurt timp după consum.

În schimb, carbohidrații complecși au un conținut ridicat de fibre și sunt digerați mai lent, oferind o eliberare constantă de energie. Aceștia se regăsesc în cereale integrale, leguminoase, fructe, nuci și legume, precum broccoli, varză sau conopidă.

Specialiștii atrag astfel atenția că un consum excesiv de carbohidrați, în special simpli, poate contribui la transformarea surplusului energetic în grăsime, care se depozitează frecvent în zona abdominală și a șoldurilor.

Dincolo de aspectul estetic, grăsimea abdominală este asociată cu un risc crescut de afecțiuni cardiovasculare și diabet, potrivit mai multor studii din domeniu.

Stil de viață echilibrat

Pentru reducerea grăsimii abdominale, specialiștii recomandă limitarea consumului de zahăr, băuturi carbogazoase și alcool, precum și evitarea alimentelor prăjite sau ultraprocesate.

În schimb, se recomandă includerea în dietă a proteinelor slabe, precum peștele, carnea de pui și ouăle, alături de grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado sau uleiul de cocos.

Exerciții fizice

Activitatea fizică rămâne un element esențial în procesul de remodelare corporală, cu accent pe exercițiile care vizează musculatura abdominală, potrivit longevitymagazine.ro.

Specialiștii subliniază astfel că un abdomen mai plat nu se obține printr-o singură schimbare, ci printr-o combinație de alimentație echilibrată, control al porțiilor și activitate fizică regulată. Adoptarea acestor obiceiuri poate contribui nu doar la o siluetă mai tonifiată, ci și la o stare generală mai bună de sănătate.