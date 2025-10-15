Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american. Aurul, la o nouă valoare-record

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3738 lei, în scădere cu 2,96 bani (-0,6%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4034 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4659 lei, în coborâre cu 1 ban (-0,18%), faţă de 5,4759 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 5,3671 lei (+0,9%), până la valoarea de 589.7493 lei, de la 584.3822 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES