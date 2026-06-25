Zi profitabilă pentru moneda națională: Leul câștigă teren în fața euro și a dolarului american

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6035 lei, în scădere cu 1,92 bani (+0,41%), faţă de miercuri, când s-a situat la 4,6227 lei.



Moneda naţională a crescut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6737 lei, în scădere cu 1,99 bani (-0,34%) faţă de 5,6936 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit joi cu 13,98 lei (-2,31%), până la valoarea de 590,7325 lei, de la 604,7157 lei în şedinţa precedentă.

AGERPRES