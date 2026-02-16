Noua generație preia conducerea: Cine se află în spatele tranzacției de 823 de milioane de euro cu Carrefour

Cine este Karina Pavăl?

Fiica lui Dragoș Pavăl, cofondatorul Dedeman, Karina Pavăl conduce divizia de investiții a familiei și este implicată direct în dezvoltarea Pavăl Holding.

Formarea sa academică include studii la Queen Mary University of London și un master în finanțe și real estate la University of Cambridge, după care a revenit în România pentru a se implica activ în strategia investițională a grupului.

În ultimii ani, numele său a fost asociat cu mai multe mișcări importante pe piață, inclusiv achiziția unui pachet de 30% din Farmacia Tei / Bebe Tei.

Preluarea activelor imobiliare ale rețelei Carrefour marchează însă un nou prag în strategia de extindere a holdingului familiei Pavăl, reprezentând o premieră pentru piața locală de retail alimentar.

Potrivit comunicatului oficial transmis de companie, valoarea totală a tranzacției se ridică la 823 de milioane de euro. „Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România”, a declarat Karina Pavăl după anunțul oficial.

Procesul de achiziție a fost asistat juridic de KPMG Legal – Toncescu și Asociații. Din echipa implicată în gestionarea detaliilor legale face parte și avocatul Dragoș Iamandoiu, soțul Karinei Pavăl.

Schimbări legate de Carrefour

Decizia grupului francez de a ieși de pe piața românească face parte dintr-o strategie globală de concentrare pe piețele considerate esențiale, precum Franța, Brazilia și Spania. România intră astfel în categoria operațiunilor la care compania renunță pentru a-și simplifica structura și a-și crește profitabilitatea.

În mod obișnuit, în astfel de tranzacții, brandul este păstrat într-o primă etapă pentru a asigura stabilitate comercială și pentru a evita reacții negative din partea clienților și furnizorilor. Ulterior, noii proprietari pot introduce treptat produse proprii și o nouă identitate vizuală, înaintea unui eventual rebranding complet.

Un indiciu privind planurile pe termen lung este existența mărcii „KORRA”, înregistrată încă din 2007 de frații Pavăl pentru activități care includ lanțuri de magazine. Marca este valabilă până în 2027, ceea ce sugerează o strategie pregătită cu mult înaintea intrării în retailul alimentar, potrivit stiripesurse.ro.

Dacă procesul va fi dus până la capăt, România ar putea avea pentru prima dată un lanț alimentar major controlat integral de capital românesc, construit pe infrastructura unui gigant internațional — o mutare cu potențial impact asupra politicii de prețuri, relației cu furnizorii și promovării produselor locale.

