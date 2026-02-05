Peste 15.000 de solicitări telefonice soluționate de Call Center-ul ASF în 2025

Call Center-ul ASF a preluat și a soluționat un număr total de 15.323 de apeluri în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 14,47% față de anul precedent, când au fost înregistrate 13.386 de apeluri. Această evoluție reflectă atât creșterea gradului de adresabilitate a consumatorilor, cât și consolidarea încrederii în capacitatea instituției de a oferi răspunsuri relevante și aplicate. Analiza structurii apelurilor primite arată o creștere consistentă pe toate zonele de interes ale consumatorilor.

Apelurile referitoare la Sistemul de Pensii Private au fost de 6.738, reprezentând aproape 44% din totalul interacțiunilor, în creștere cu 18,40% față de 2024. Domeniul Asigurărilor și Reasigurărilor a generat 5.527 de apeluri, echivalentul a peste 36% din total, cu o creștere anuală de 11,63%. Interesul pentru mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor prin SAL-Fin s-a intensificat, înregistrând o creștere de aproape 30%, în timp ce apelurile prin intermediul cărora au fost solicitate informații despre Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare au ajuns la 456, în ușoară creștere față de anul anterior.

Totodată, pe parcursul anului 2025, consultanții din cadrul Call Center-ului ASF au efectuat un număr de circa 2.500 de apeluri în afara instituției. Acestea vin în sprijinul consumatorilor acolo unde a fost constatat faptul că aceștia au nevoie de asistență telefonică suplimentară, sprijin ce este menit să faciliteze accesul acestora mai rapid către informații relevante.

Pe lângă asistența acordată telefonic, peste 1.300 de consumatori au beneficiat, în cursul anului 2025, de consiliere de specialitate direct la sediul ASF, nivel comparabil cu cel din anul precedent, ceea ce confirmă menținerea unui interes constant pentru interacțiunea directă cu specialiștii Autorității.

În urma sondajului de opinie, realizat de către consultanții Call Center-ului ASF, pe tema „satisfacția consumatorilor de produse financiare non-bancare”, în funcție de punctajul dat la întrebarea Net Promoter Score („ați fost mulțumit de informațiile oferite?”; „v-au fost utile?”), Call Center-ul ASF a obținut un punctaj de 92,77% consumatori mulțumiți pe parcursul anului 2025.

Accentul în activitatea Call Center-ul ASF va fi pus în continuare pe educarea, pe informarea corectă și transparentă a publicului, precum și pe facilitarea accesului la mecanismele de funcționare ale celor trei sectoare financiare non-bancare aflate sub supravegherea, controlul, autorizarea și reglementarea Autorității.