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Alertă MAE de ultimă oră: Cod roșu și portocaliu de incendii de vegetație în Franța

de Redacția Jurnalul    |    22 Iul 2026   •   23:00
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Alertă MAE de ultimă oră: Cod roșu și portocaliu de incendii de vegetație în Franța
Hepta/Franța sub cod roșu de incendii de vegetație

MAE avertizează românii care călătoresc în sud-estul Franței că autoritățile au emis o alertă maximă de incendii de vegetație. Departamentul Bouches-du-Rhône se află sub cod roșu, în timp ce în Var, Gard, Vaucluse și Alpes-de-Haute-Provence a fost instituit codul portocaliu.

MAE le recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

În acest context, MAE sfătuieşte cetăţenii români să consulte informaţii actualizate în timp real cu privire la condiţiile de trafic, accesând pagina de Internet www.inforoute11.fr.

De asemenea, cetăţenii români care se află în pericol sau observă un incendiu sunt sfătuiţi să apeleze numerele de urgenţă 112 sau 18.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Marsilia: +33491221787; +33491221741, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:
* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

MAE recomandă consultarea paginilor web paris.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Citește și: Alertă de ultimă oră pentru românii care pleacă în vacanță sau se află în Grecia: risc extrem de incendii 

AGERPRES

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Subiecte în articol: alerta MAE cod rosu incendii vegetatie Franța
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