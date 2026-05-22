Jurnalul.ro Ştiri Externe Unul dintre cei mai titrați piloți de curse de turisme din SUA a murit la doar 41 de ani

de Redacția Jurnalul    |    22 Mai 2026   •   12:15
Kyle Busch

Pilotul american Kyle Busch, dublu campion al NASCAR Cup Series (campionatul american de turisme) și unul dintre cei mai titrați piloți din istoria competiției, a murit joi, la vârsta de 41 de ani, au anunțat familia, echipa Richard Childress Racing și NASCAR.

Potrivit comunicatului oficial al organizatorilor competiției, Busch fusese internat anterior din cauza unei „boli severe”, iar starea sa s-a deteriorat rapid în ultimele zile.

„Suntem devastați să anunțăm trecerea în neființă a lui Kyle Busch”, se arată în declarația comună a familiei Busch, NASCAR și Richard Childress Racing, care l-au descris drept „un talent rar, o figură definitorie a sportului și un viitor membru al Hall of Fame”.

Busch a fost una dintre cele mai dominante prezențe din NASCAR în ultimele două decenii, cu două titluri în Cup Series (2015, 2019) și 63 de victorii la nivel de elită. În total, el a acumulat peste 100 de victorii în seriile naționale NASCAR, fiind unul dintre cei mai de succes piloți din istorie.

Cariera sa a inclus perioade la Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing și Richard Childress Racing, unde a rămas activ până în sezonul 2026.

Organizațiile NASCAR au transmis condoleanțe și au anunțat că „sportul a pierdut una dintre figurile sale definitorii”.

(sursa: Mediafax)

