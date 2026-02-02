Concedieri masive în Vâlcea: Centrala pe cărbune se închide. Circa 700 de angajați rămân fără locuri de muncă

Aproape 700 dintre cei peste 900 de angajați ai unității vor fi concediați, pe fondul tranziției către un nou sistem energetic.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că, începând cu luna septembrie 2026, patru cazane de apă fierbinte vor deveni operaționale, urmând să înlocuiască actualul complex energetic.

Proiectul, estimat la aproximativ 140 de milioane de euro, prevede construirea unui CET modern, cu tehnologii mai puțin poluante și eficiență energetică sporită, potrivit realitatea.net.

Tranziția către noua centrală de cogenerare va presupune însă reducerea semnificativă a personalului. Sindicatele spun că, odată cu restrângerea activității, necesarul de angajați va scădea considerabil, iar concedierile ar putea începe din această toamnă.

Tranziția spre energie verde închide capacitățile pe cărbune

În contextul în care energia verde s-a dovedit falimentară, UE continuă să se mențină pe drumul spre energia verde. Astfel că România va mai putea menține în funcțiune doar trei centrale pe cărbune până în 2029, conform angajamentelor asumate față de Comisia Europeană privind reducerea emisiilor poluante.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România va putea utiliza până la 900 MW de energie produsă pe bază de cărbune până la 1 ianuarie 2030, însă doar în condiții stricte, impuse de reglementările UE.