Creștere ușoară a salariului mediu net. Sectoarele cu cele mai mari venituri

În februarie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9.272 lei, cu 52 lei, adică 0,6%, mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026. Câştigul salarial mediu net a fost 5.557 lei, în creştere cu 39 lei, adică 0,7%, față de luna ianuarie 2026.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare și activități de consultanță în tehnologia informaţiei (12.952 lei) și în fabricarea produselor din tutun (11.920 lei), iar cele mai mici în pescuitul şi acvacultura (2.884 lei) și în alte activităţi de servicii (2.887 lei).

Motivele creșterii salariului mediu net

Potrivit INS, în februarie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna ianuarie 2026, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net au fost determinate de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai mari creșteri de salarii

-cu 24,7% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 23,4% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);

-între 7,0% și 13,0% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanță în management, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi juridice şi de contabilitate, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de editare, activităţi şi servicii de decontaminare;

-între 3,0% și 6,5% în telecomunicaţii, lucrări de geniu civil, publicitate, activităţi de studiere a pieţei și relaţii publice, alte activităţi extractive, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică, activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, fabricarea băuturilor.

Cele mai mari scăderi de salarii

-între 7,0% și 10,5% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;

-între 2,5% și 5,0% în activităţi de investigații şi protecţie, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, tranzacţii imobiliare, pescuitul şi acvacultura, transporturi aeriene, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile, activităţi de închiriere şi leasing.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+0,5%), respectiv în administraţia publică (+0,2%). În sănătate şi asistență socială, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-1,8%)