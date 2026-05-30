Teatrul Țăndărică sărbătorește Ziua Copilului cu spectacole pentru cei mici la teatru, dar și în spații în care bucuria ajunge mai greu

Pe 1 iunie, de la ora 11:00, publicul este invitat la spectacolul „Rățușca cea urâtă”, în regia lui Gabriel Apostol, la Sala Țăndărică. Reprezentația are intrare liberă, în limita locurilor disponibile, pe baza rezervării online a biletelor.

Spectacolul aduce în scenă una dintre cele mai cunoscute povești despre fragilitate, diferență și descoperirea propriei identități, într-o formulă teatrală caldă și accesibilă copiilor. Alegerea acestui titlu pentru ziua de 1 iunie vorbește despre nevoia fiecărui copil de a fi văzut, ascultat și încurajat să crească în ritmul lui.

Programul dedicat Zilei Copilului include și o acțiune specială în spitale, prin care artiștii Teatrului Țăndărică duc teatrul mai aproape de copiii care nu pot ajunge în sala de spectacol. Prin această inițiativă, teatrul își continuă misiunea de instituție publică deschisă comunității, capabilă să transforme întâlnirea cu arta într-un moment de sprijin, emoție și normalitate pentru copiii aflați în contexte vulnerabile.

Program:

29 mai 2026

10:00: „Muzicanții din Bremen”, regia: Attila Vizauer, 3+, 60 min. Sala Țăndărică

18:00: „Fata babei și fata moșneagului”, regia: Daniel Stanciu, 3+, 70 min., Sala Țăndărică

30 mai 2026

11:00: „Pinocchio”, regia: Cristian Pepino, 3+, 50 min., Sala Țăndărică

18:00: „Motanul încălțat”, regia: Gabriel Apostol, 3+, 55 min., Muzeul Național de Artă al României (în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenada urbană”

31 mai 2026

11:00: „Regele Leu”, regia: Andrei și Andreea Grosu, 3+, 60 min., Sala Țăndărică

1 iunie 2026

11:00: „Rățușca cea urâtă”, regia: Gabriel Apostol, 3+, 60 min. Sala Țăndărică - intrare liberă, cu rezervare online a biletelor

02 iunie 2026

16:00: „Capra cu trei iezi”, regia: Gabriel Apostol, 3+, 55 min, Spitalul Clinic de urgențe „Marie Curie”

„Ziua Copilului este, pentru Teatrul Țăndărică, mai mult decât o dată în calendar. Este un prilej de a reafirma dreptul copiilor la poveste, la imaginație și la întâlnirea vie cu teatrul. Ne bucurăm să-i primim pe cei mici în sala noastră, dar și să mergem noi către acei copii pentru care teatrul poate deveni, fie și pentru câteva zeci de minute, o fereastră către joc, curaj și lumină”, transmit reprezentanții Teatrului de Animație Țăndărică.