Weekend cultural – recomandări pentru 30-31 mai

Festivalul Internațional Shakespeare Craiova continuă și în acest weekend. Tema ediției de anul acesta, „WILL matters | Voința naște materie” – o invitație de a descoperi voința ca energie creatoare, într-un oraș care s-a transformat într-o scenă deschisă. „WILL matters” pornește de la o idee simplă și puternică: prin voință, ceea ce gândim și visăm devine realitate. În cadrul festivalului, duminică este programat „Hamlet”, la Universitatea din Craiova, Departamentul de Arte – Sala Studio. Pornind de la „Hamlet” de William Shakespeare, spectacolul devine o explorare a pierderii și a responsabilității, în care dorința de dreptate riscă să distrugă totul în jur.

La Timișoara se desfășoară Festivalul Muzicii de Cameră, unul dintre cele mai importante proiecte culturale și educaționale dedicate muzicii clasice din mediul universitar românesc. Programul ediției 2026 propune publicului o diversitate de evenimente ce traversează repertorii și formule artistice variate: recitaluri camerale, seri dedicate liedului romantic german, concerte vocal-camerale, muzică contemporană, poezie filozofică, workshopuri profesionale și activități de cercetare artistică.

La Buzău are loc Festivalul Internațional de Artă Stradală – AnTanTe. În acest weekend, orașul devine o scenă urbană dedicată circului contemporan, teatrului stradal, jongleriilor, spectacolelor cu foc, muzicii live, conferințelor și performance-urilor interactive susținute de artiști internaționali. Programul artistic al ediției din acest an aduce la Buzău artiști și companii recunoscute în festivalurile internaționale de profil. Ian Deadly (Italia / Marea Britanie) prezintă „The People Vs Ian Deadly”, un show de comedie, improvizație și jonglerie construit direct în relație cu publicul. Compañia A Tope (Italia / Argentina) aduce spectacolul „SHHH!!”, un mix de acrobație, pantomimă și teatru fizic fără cuvinte. Artistul taiwanez Chien Hung Kuo va prezenta „Moving Zen”, un performance poetic inspirat de filosofia Zen și construit în jurul echilibrului, manipulării obiectelor și focului.

Opera Comică pentru Copii organizează anual Festivalul Opera Copiilor , în cadrul căruia sunt programate activități în aer liber, pentru întreaga familie. Evenimentele au loc în Grădina OCC și în sălile de spectacol ale Operei Comice pentru Copii . Spectacole de gală, recitaluri inedite, lecții de muzică și expoziții impresionante sau concursuri provocatoare sunt numai câteva dintre ingredientele care transformă acest eveniment într-un spațiu dedicat exclusiv familiei și timpului de calitate petrecut împreună.

De asemenea, reluarea Musicalului Matilda care a primit Premiul UNITER la categoria „cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii" în 2025.

Matilda, the Musical este mai mult decât o simplă poveste; este o călătorie care te va inspira să crezi în tine și să-ți cunoști potențialul,chiar dacă pare imposibil. O fetiță extraordinară, cu o inteligență sclipitoare, Matilda este o cititoare avidă, cărţile oferindu-i forţa de a-şi schimba destinul. În pofida unei familii ostile, Matilda își descoperă puterile speciale și îşi folosește imaginația și curajul pentru a depăși cu succes toate obstacolele din calea sa.

Sambătă și duminică la orele 11.00 și 17.00.

Jack of all Trades, trupa bucureșteană de rock alternativ, concertează în acest weekend în Bistrița, Deva și Timișoara. Luna trecută, trupa a lansat „Live Rooftop Session – Piața Romană”, un suport vizual și emoțional pentru universul albumului „Fiasco Milenial”. Materialul surprinde intensitatea live a formației și pune accent pe energia brută a interpretării, într-un context urban care completează perfect atmosfera pieselor.

Ultimul spectacol din cadrul festivalului Timișoara Muzicală, opera „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, în regia Marinei Emandi-Tiron și scenografia arhitectului Cătălin I. Arbore, este programat duminică și îi va avea invitați pe baritonul Federico Longhi, soprana Liudmila Lokaichuk și tenorul Antoni Lliteres, în rolurile principale. La pupitrul orchestrei Operei timișorene se va afla dirijorul David Crescenzi. Alături de invitați, distribuția evenimentului îi reunește pe soliștii timișoreni: Gelu Dobrea, Gabriella Varvari, Alina Dumitrana Pîndici, George Proca (debut în rolul Monterone), Alexandru Ticula, Adrian Boba, Mihai Prelipcian, Diana Zaharia, Alexandru Mocan și Diana Chirilă.

Disponibil în acest weekend în cinematografe, thrillerul britanic „FUZE: Diversiune explozivă”, cu o distribuție din care fac parte: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, Gugu Mbatha-Raw, Dragoș Bucur, Saffron Hocking, Elham Ehsas, Honor Swinton Byrne, este un film care, „pe lângă porții generoase de suspans și acțiune, abundă în răsturnări de situație” (RogerEbert), excelează prin „ritmul alert și tensiunea creată, care evocă atmosfera dură și violența unui film de jafuri din anii ’70” (Empire).

„Oglinzi nr. 3” / „Miroirs No. 3”, cel mai nou film al regizorului german Christian Petzold, va rula începând de vineri în cinematografele din România. Scris și regizat de Petzold, „Miroirs No. 3” urmărește recuperarea fragilă a unei tinere care, după accident, găsește refugiu în casa lui Betty, o femeie care pare să proiecteze asupra ei imaginea fiicei pierdute. Între gesturi aparent banale, obiecte care se strică constant și tăceri apăsătoare, filmul construiește treptat un mister emoțional despre doliu, identitate și nevoia oamenilor de a repara relații, spații sau propriile vieți.

Unul dintre cele mai iubite filme românești pentru copii – „Veronica” (r. Elisabeta Bostan) – va fi proiectat în București pe 1 iunie, de la ora 11:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român, și de la ora 12:00, la Apollo Cinema. Pentru mulți adulți de astăzi, „Veronica” nu este doar un film, ci o bucată de copilărie. Un film cântat, revăzut, transmis mai departe, care a creat repere comune între generații. Tocmai această forță a cinemaului pentru copii stă la baza campaniei „PERICOL – când un film începe cu tine”.

În Cetatea Medievală Sighișoara are loc evenimentul „Carnaval în cetate”. Cu acest prilej, străduțele pietruite ale centrului medieval vor căpăta un farmec aparte, prin concerte de muzică live, animație stradală, magie, spectacole și activități pentru toate vârstele.

Două dintre cele mai reprezentative nume ale artei contemporane românești, Lia Perjovschi și Dan Perjovschi, își reunesc lucrările, pentru prima dată în România, într-o amplă expoziție – „DRAFT pentru o retrospectivă comună”, la ARCUB – Hanul Gabroveni. Expoziția activează toate spațiile Hanului Gabroveni și pune în dialog practicile celor doi artiști: de la desenele și intervențiile murale incisive ale lui Dan Perjovschi, inspirate de actualitatea politică și de detaliul cotidian, la proiectele de cercetare, arhivare și instalațiile conceptuale dezvoltate de Lia Perjovschi, bazate pe o perspectivă interdisciplinară asupra cunoașterii.

