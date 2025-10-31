Criză de forță de muncă în Botoșani: Peste 150 de firme angajează muncitori străini

Potrivit datelor oficiale, în cele 154 de firme lucrează 569 de salariați străini pentru a acoperi posturile vacante de pe piața muncii.

„Ştim că e o lipsă a forţei de muncă autohtone pe piaţa muncii la nivel de Botoşani şi atunci a venit soluţie de încadrare în muncă a cetăţenilor străini”, a precizat insectorul-șef.

Majoritatea angajaților stăini sunt extracomunitari

Majoritatea muncitorilor străini provin din afara Uniunii Europene: 154 sunt nepalezi, 95 apatrizi, 93 sunt din Republica Moldova și 73 din Sri Lanka. Aproximativ 20 de persoane provin din comunitatea europeană.

Această situație reflectă o tendință regională de adaptare la deficitul de muncitori, în condițiile în care județul se confruntă cu un număr redus de persoane active pe piața muncii, iar firmele sunt nevoite să caute soluții alternative pentru a-și menține activitatea.

Pe fondul acestei crize, autoritățile monitorizează cu atenție situația angajărilor străine și aplică măsuri pentru respectarea legislației muncii, asigurând condiții legale și echitabile pentru angajați și angajatori., notează observatornews.ro.