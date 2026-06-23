Cum să te pensionezi anticipat în 2026? Condiții și documente necesare

Începând cu anul 2026, accesul la pensia anticipată este condiționat de realizarea unui anumit stagiu contributiv, iar beneficiarii vor suporta o diminuare a cuantumului pensiei, calculată în funcție de perioada de anticipare și de vechimea acumulată peste stagiul complet de cotizare.

Cu cât poate fi redusă vârsta de pensionare

Potrivit legislației în vigoare, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult 5 ani înainte de atingerea vârstei standard de pensionare.

Pentru a beneficia de această opțiune, solicitantul trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani sau să îl fi depășit cu până la 5 ani. Totodată, stagiul minim contributiv recunoscut în sistemul public de pensii este de 15 ani.

Vârsta standard de pensionare diferă în funcție de sex și de calendarul de aplicare prevăzut de lege, motiv pentru care fiecare contribuabil trebuie să verifice individual momentul în care poate solicita pensionarea.

Ce perioade nu sunt luate în calcul

Dreptul la pensie anticipată este stabilit exclusiv pe baza stagiului contributiv. Anumite perioade asimilate sau realizate prin contracte de asigurare socială, în condițiile prevăzute de lege, nu sunt luate în considerare la calculul stagiului complet necesar pentru pensionarea anticipată.

De asemenea, reducerea de până la 5 ani a vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu alte reduceri acordate în baza unor reglementări speciale.

La momentul îndeplinirii condițiilor la pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată este transformată automat în pensie pentru limită de vârstă, iar penalizarea aplicată anterior este eliminată.

Cum se calculează pensia anticipată

Noua lege a eliminat posibilitatea pensionării anticipate fără penalizare. Astfel, toate persoanele care aleg să se pensioneze înainte de termen vor beneficia de o pensie diminuată.

Procentul de reducere a cuantumului pensiei depinde de numărul lunilor de anticipare și de anii lucrați peste stagiul complet de cotizare de 35 de ani.

Diminuare aplicată:

0,40% pentru fiecare lună de anticipare, dacă vechimea suplimentară este de până la un an;

0,35% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar între unu și doi ani;

0,30% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar între doi și trei ani;

0,25% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar între trei și patru ani;

0,20% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar între patru și cinci ani.

Prin urmare, persoanele care au acumulat mai mulți ani de muncă peste stagiul complet vor suporta penalizări mai mici.

Pensia anticipată parțială a fost eliminată

Una dintre cele mai importante modificări aduse de noua lege este eliminarea pensiei anticipate parțiale. În prezent, toate solicitările de pensionare înainte de termen sunt încadrate într-o singură categorie – pensia anticipată – și sunt supuse acelorași reguli privind diminuarea cuantumului pensiei.

Astfel, contribuabilii nu mai pot opta pentru vechiul sistem care permitea pensionarea anticipată parțială în condiții diferite.

Documente necesare

Persoanele care doresc să solicite pensia anticipată trebuie să depună dosarul la casa teritorială de pensii de care aparțin.

Documentele necesare includ, de regulă:

cererea de înscriere la pensie;

actul de identitate;

carnetul de muncă, în original și copie, pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001;

adeverințe care atestă vechimea în muncă și stagiile de cotizare;

alte documente justificative privind perioadele contributive recunoscute de lege.

Reprezentanții sistemului public de pensii recomandă verificarea listei actualizate a documentelor înainte de depunerea dosarului, întrucât anumite situații particulare pot necesita acte suplimentare, notează stiripesurse.ro.