Dispariția unei meserii tradiționale: Jobul de 2.400 de euro pe care nimeni nu îl mai vrea

Odată cu venirea primăverii și urcarea turmelor pe pășunile montane, nevoia de personal calificat crește semnificativ. Cu toate acestea, ofertele salariale - între 100.000 și 120.000 de lire turcești pe sezon - nu reușesc să atragă suficienți candidați cu experiență, potrivit presei locale, citată de observatornews.ro.

O meserie abandonată de tineri

Dacă în trecut meseria de cioban era o opțiune frecventă pentru tineri, astăzi tot mai puțini sunt dispuși să accepte condițiile dure de muncă. Activitatea presupune zile lungi petrecute pe munte, în condiții meteo adesea dificile.

Lipsa forței de muncă îi obligă pe mulți crescători să își îngrijească singuri animalele, în pofida efortului considerabil pe care îl presupune această responsabilitate.

Menekse Sevinc, un crescător local, spune că situația a devenit critică.

„Chiar dacă oferim până la 120.000 de lire pe sezon este foarte greu să găsim oameni. În trecut, tinerii făceau această muncă, dar acum nimeni nu mai vrea să meargă la pășune.”

Condiții grele de muncă

Programul solicitant și izolarea în zonele montane descurajează noile generații, care preferă oportunitățile din mediul urban.

„Plecam dimineața devreme și rămânem pe munte până seara. Este o muncă obositoare, iar când turma este mare, este foarte greu să faci față singur”, explică Sevinc.

În lipsa unor soluții rapide, crescătorii avertizează că această tendință ar putea afecta serios sectorul zootehnic local, într-o perioadă în care cererea pentru produse animale rămâne ridicată.