Eroare de calcul. Mii de angajați somați să returneze majorările salariale din 2024

Problema a apărut după majorările salariale acordate în primăvara lui 2024, când Guvernul a decis creșteri de până la 30% pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Măsura, adoptată prin Ordonanța de Urgență nr. 26/2024 și avizată de CSAT, a urmărit prevenirea demisiilor și menținerea personalului în sistem, în contextul unui deficit accentuat de personal.

Câți bani trebuie să returneze angajații

Conform reprezentanților Jandarmeriei Capitalei, aproximativ 2.857 de jandarmi au primit somații să returneze, în medie, 1.200 de lei, suma majorărilor calculate greșit. Oficialii au anunțat că responsabilul pentru eroarea de calcul a fost transferat pe o altă funcție.

Somațiile au fost transmise inclusiv jandarmilor trecuți în rezervă, toți fiind chemați în fața unei comisii de cercetare administrativă pentru a semna un angajament de plată. Cei care nu se vor prezenta vor suporta consecințele legale.

Sute de jandarmi vor primi reroactivi majorări salariale

Totodată, peste 700 de jandarmi urmează să primească retroactiv, în medie circa 480 de lei, ca urmare a unor erori de calcul care au dus la plata parțială a majorărilor salariale, potrivi dcnews.ro.

Această situație tensionează și mai mult un sistem deja vulnerabil, aflat sub presiunea deficitului de personal și a cheltuielilor ridicate de funcționare.