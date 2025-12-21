Giganții IT își avertizează angajații fără cetățenie americană să nu părăsească SUA

Potrivit unei investigații publicate de Business Insider, măsura vine în contextul unor întârzieri neobișnuit de mari în procesarea vizelor de muncă, în special a vizelor de tip H-1B.

Informațiile se bazează pe memorii interne emise de firme de avocatură specializate în imigrație. BAL Immigration Law, care reprezintă Google, și Fragomen, firma care colaborează cu Apple, au avertizat că angajații care nu dețin o ștampilă de viză valabilă pentru reîntoarcerea în SUA riscă să rămână blocați în afara țării pentru perioade nedeterminate, scrie TechCrunch.

Un memoriu transmis de Fragomen, citat de Business Insider, precizează clar: „Având în vedere actualizările recente și posibilitatea unor întârzieri extinse și imprevizibile la revenirea în SUA, recomandăm cu fermitate ca angajații fără o ștampilă H-1B valabilă să evite călătoriile internaționale în această perioadă.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a confirmat pentru Business Insider că ambasadele americane „prioritizează acum verificarea amănunțită a fiecărui caz de viză, mai presus de orice alt aspect”. Această schimbare de abordare a dus la întârzieri semnificative în programarea și finalizarea interviurilor consulare.

Publicația Salon relatează că sute de profesioniști indieni din domeniul tehnologiei, care s-au întors în India în luna decembrie pentru reînnoirea vizelor de muncă americane s-au confruntat cu anularea sau reprogramarea interviurilor la ambasadele SUA. Noile cerințe includ verificări extinse ale activității pe rețelele sociale, ceea ce a generat confuzie și incertitudine în rândul solicitanților.

Nu este pentru prima dată când marile companii din tehnologie emit astfel de avertismente. În luna septembrie, Google, Apple și alți angajatori importanți au transmis mesaje similare după ce administrația de la Casa Albă a anunțat o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicațiile H-1B depuse de angajatori.

TechCrunch a contactat Google și Apple pentru comentarii oficiale, însă până la acest moment nu a primit un răspuns.