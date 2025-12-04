Indemnizații de milioane la Petrom: Cât câștigă directorul executiv și membrii Consiliului de Administrație

Această sumă este însă cu aproximativ 7% mai mică decât cea din 2023, când a a primit 1,97 milioane de euro.

Din cei 1,83 milioane de euro, circa 690.000 euro reprezintă salariul de bază, iar 792.000 euro sunt bonusuri. La acestea se adaugă tranșa planului de stimulare pe termen lung (LTIP) pentru perioada 2022-2024, în valoare de 263.000 de euro.

Cât câștigă alți membri ai directoratului

Alina Popa, CFO și membru al directoratului a primit 763.000 de euro brut, iar Radu Căprău, membru al directoratului responsabil pentru rafinare și marketing, a încasat 758.000 de euro.

Franck Neel, responsabil pentru Gas & Power, a obținut 751.000 de euro brut. Cristian Hubati, membru al directoratului pentru explorare și producți, a primit 430.000 de euro brut. Exceptându-l pe Hubati, remunerațiile celorlalți membri ai directoratului au fost mai mici în 2024 față de 2023.

Performanțele financiare ale Petrom

Petrom, singurul producător de petrol și gaze din România și cel mai mare din Europa de Sud-Est, a încheiat anul 2024 cu vânzări de 35,8 miliarde lei, în scădere cu 8% față de anul anterior, dar cu profit net în creștere cu 4%, ajungând la 4,2 miliarde lei, notează economica.net.

OMV Petrom este listată la bursă, acționarul majoritar fiind OMV din Austria (51%). Statul român deține 21%, iar fondurile de pensii private și persoane fizice figurează printre acționarii minoritari.