Lovitură pentru industria auto din România: Zeci de mii de angajați își pierd locurile de muncă

Potrivit unei analize Profit.ro, sectorul pierde, în medie, aproximativ 1.200 de locuri de muncă în fiecare lună, ritm care riscă să continue și în perioada următoare.

Datele centralizate de Termene.ro arată că, după vârful atins în 2018, când industria număra peste 206.000 de angajați, sectorul auto din România a pierdut aproximativ 73.000 de locuri de muncă. Numai în intervalul ianuarie 2025 – aprilie 2026 au dispărut peste 18.000 de posturi, echivalentul unei scăderi de aproape 12%.

Cauzele declinului industriei auto

Declinul este pus pe seama reducerii producției auto și a diminuării comenzilor din Europa, în special din Germania, piață de care depind numeroși producători români de componente auto.

În același timp, companiile se confruntă cu majorarea costurilor de producție și cu presiunea concurenței din partea unor state cu forță de muncă mai ieftină.

Dacă tendința actuală se menține, numărul angajaților din industria auto ar putea coborî sub pragul de 130.000 până la sfârșitul anului. Totodată, există riscul ca producția anuală de autovehicule din România să scadă sub 500.000 de unități.

Producția auto din Europa, în impas

Dificultățile nu sunt specifice doar României. Marii producători europeni de automobile resimt efectele încetinirii cererii, în special pe piața din China.

Potrivit Bloomberg, BMW și Volkswagen au raportat scăderi ale vânzărilor globale în al doilea trimestru al anului, după diminuarea accentuată a livrărilor pe piața chineză, unde producătorii locali, conduși de BYD, câștigă tot mai mult teren pe segmentul mașinilor electrice.

Vânzările mărcilor BMW și Mini în China au scăzut cu 30%, în timp ce livrările grupului Volkswagen s-au redus cu 37%.

Și Porsche, respectiv Mercedes-Benz, au raportat rezultate mai slabe, invocând aceeași combinație de factori: scăderea cererii din China, costurile ridicate ale energiei și forței de muncă din Europa, precum și tarifele de import impuse de administrația americană.

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Volkswagen și BMW accelerează restructurările

În încercarea de a-și reduce costurile, Volkswagen pregătește o restructurare amplă. Grupul intenționează să reducă gama de modele cu până la 50%, însă planurile privind concedieri mai ample și închiderea unor fabrici din Germania nu au primit încă aprobarea Consiliului de Supraveghere.

Directorul general Oliver Blume ar fi propus dublarea reducerilor de personal până la aproximativ 100.000 de locuri de muncă și închiderea a patru uzine, însă măsurile nu au fost susținute în forma prezentată.

La rândul său, BMW și-a revizuit în scădere perspectivele financiare pentru 2026 și intenționează să accelereze programul de reducere a costurilor. Compania estimează o marjă operațională care ar putea deveni cea mai redusă dintre marii producători auto europeni.

Crește cererea de mașini electrice

În pofida contextului dificil, există și semnale de redresare pe anumite piețe.

BMW a raportat creșteri ale vânzărilor în Statele Unite și Europa, susținute de cererea tot mai mare pentru vehicule electrice. Compania a anunțat că modelul electric iX3 se apropie de pragul de 100.000 de comenzi, în timp ce Sedan i3 continuă să înregistreze o cerere ridicată.

Și Volkswagen a consemnat o creștere a livrărilor în Europa și America de Nord în trimestrul al doilea. În plus, portofoliul de comenzi pentru vehicule electrice în Europa este cu peste 50% mai mare decât la sfârșitul anului trecut, chiar dacă mărci importante din grup, precum Porsche, Audi și Volkswagen, au raportat per ansamblu o scădere a vânzărilor globale, notează observatornews.ro.