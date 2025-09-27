x close
Ministrul Muncii, despre plata pensiilor: "Plătim de 10 ori mai mult Poștei Române decât comisioanele bancare"

de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   16:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre plăți și bacșișuri, dar și despre impactul economic al tranzițiilor digitale în sistemul de pensii.

Întrebat, la Prima TV, dacă lasă bacșiș de obicei, Manole a răspuns că mai lasă la cafenea, deși recunoaște că merge mai rar acum, „stau la muncă mai mult decât mi-aș dori".

Referitor la modalitatea de plată a bacșișului - cash sau cu cardul - ministrul a explicat că „depinde cum plătesc”, exemplificând: „Acum, venind spre dumneavoastră, mi-am dat seama că nu mai am niciun leu în portofel cash, așa că dacă o să mă duc de aici să îmi iau o cafea, o să-l las cu cardul”.

Manole a subliniat că tema plăților cu cardul versus cash „este extrem de importantă pentru mine atunci când plătim beneficiile de la Ministerul Muncii”.

El și-a exprimat dorința de a plăti „cât mai mult pe card, fără să obligăm pe nimeni să opteze pentru varianta card”.

Ministrul a dezvăluit o problemă costisitoare: „Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulți bani Poștei Române decât comisioanele bancare, în legătură cu pensiile”.

Ministrul a explicat că „pentru plata pe card a pensiilor, dai Enter și s-a rezolvat. Pentru poștă trebuie să meargă cineva, un om, până pe vârful dealului, până în toate colțurile României”.

Întrebat câți pensionari primesc cash în prezent, Manole a răspuns că distribuția este „cam jumătate-jumătate”, adică „2,3 milioane primesc cash”, cifre care „se schimbă în fiecare zi”.

Referitor la disponibilitatea fondurilor, întrebat dacă mai sunt bani de pensii și salarii până la sfârșitul anului, ministrul a răspuns: „Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi”, explicând că rectificările bugetare sunt „parte din activitatea guvernamentală normală”.

