Pensionare anticipată, 2026: Cu câți ani mai devreme te poți retrage din activitate și ce venituri pierzi

Noua legislație a eliminat pensia anticipată parțială, păstrând o singură formă de pensionare anticipată, cu reguli mai stricte privind stagiul de cotizare.

Cu câți ani mai devreme poți ieși la pensie

Potrivit noilor reglementări, pensionarea anticipată este posibilă cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare, doar pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani, la care se pot adăuga până la 5 ani suplimentari.

Noua formulă nu mai prevede penalizarea de până la 30% aplicată anterior pensiei anticipate parțiale. Pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă la îndeplinirea condițiilor legale.

Cum se acordă pensia anticipată

Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pot beneficia de pensie anticipată persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv sau l-au depășit cu până la 5 ani.

În calculul stagiului suplimentar pot fi incluse:

perioade de cotizare contributivă;

perioade asimilate stagiului de cotizare;

perioade necontributive recunoscute de lege ca stagii de cotizare.

Ce nu se ia în calcul la stagiul contributiv

Pentru deschiderea dreptului la pensia anticipată nu sunt incluse:

stagiile realizate prin contracte de asigurare socială sau asigurare retroactivă;

stagiile realizate în sisteme neintegrate sistemului public;

anumite perioade asimilate, precum studiile universitare, serviciul militar, concediile medicale sau pentru creșterea copilului, în funcție de intervalul legal aplicabil.

De asemenea, există perioade necontributive recunoscute distinct, precum vechimea acordată prin Decretul-Lege nr. 118/1990, perioadele de șomaj anterior anului 2001 sau activitatea desfășurată în condiții speciale de muncă.

Cum se calculează pensia anticipată. Cu cât scade venitul

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea pensiei pentru limită de vârstă, în funcție de:

numărul de luni de anticipare;

stagiul de cotizare realizat peste cei 35 de ani.

Diminuarea lunară este cuprinsă între 0,20% și 0,40%, în funcție de perioada suplimentară de cotizare realizată peste stagiul complet. Procentul de reducere rămâne valabil până la îndeplinirea vârstei standard de pensionare.

Unde și cum se depune cererea

Cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii de domiciliu, personal sau prin mandatar cu procură specială. Pentru românii stabiliți în străinătate, cererea se depune fie prin instituțiile de asigurări sociale din statul de reședință, fie prin mandatar, în funcție de situație.

Cererea poate fi retrasă până la emiterea deciziei de pensionare.

Acte necesare pentru pensia anticipată

cererea de pensionare;

carnetul de muncă;

actele de identitate și stare civilă;

livretul militar;

adeverințe privind vechimea, sporurile și condițiile de muncă;

documente privind studiile universitare;

procura specială, dacă este cazul.

Plata pensiei anticipate

Pensia anticipată se acordă:

de la data îndeplinirii condițiilor legale, dacă cererea este depusă în termen;

de la data înregistrării cererii, dacă termenul legal este depășit.

Plata se face lunar, fie la domiciliul pensionarului, fie în cont bancar sau pe card, în funcție de opțiunea exprimată, notează alba24.ro.