Reforma salariilor bugetare: Ce venituri va avea viitorul președinte al României

Printre schimbările prevăzute sunt creșteri pentru o parte dintre angajații aflați la început de carieră, dar și stabilirea unor noi coeficienți de salarizare, raportați la funcție și nivel profesional.

De exemplu, profesorii debutanți din învățământul preuniversitar ar urma să beneficieze de o majorare de aproximativ 17%, salariul net crescând de la circa 718 euro, la aproximativ 840 de euro.

Autoritățile susțin că mai mult de jumătate dintre angajații din sectorul public vor înregistra creșteri salariale, în timp ce restul vor rămâne la nivelurile actuale.

Structura noului sistem de salarizare

Noul sistem este structurat pe 12 grade salariale, fiecare corespunzând unor coeficienți între 1 și 8. Aceștia vor fi raportați la o valoare de referință de 4.100 de lei, utilizată pentru calcularea salariilor de bază în întregul sistem bugetar. Coeficientul maxim este rezervat șefului statului, în timp ce nivelul de bază este destinat angajaților debutanți.

Cât va câștiga președintele României

În acest context, viitorul președinte al României ar urma să încaseze un salariu brut de 32.800 de lei lunar, echivalentul a aproximativ 19.188 de lei net, ceea ce înseamnă peste 3.650 de euro. Spre comparație, datele recente ale Administrației Prezidențiale arată că președintele în funcție, Nicușor Dan, avea în 2026 o indemnizație netă de aproximativ 3.000 de euro.

Dragoș Pîslaru a explicat că valoarea de referință a fost stabilită astfel încât impactul bugetar al reformei să se încadreze într-un plafon de aproximativ 8 miliarde de lei.

Proiectul noii legi a salarizării este prezentat de Executiv ca o încercare de uniformizare și simplificare a grilei de salarizare din sectorul public, într-un context în care sindicatele au solicitat în mod repetat creșteri salariale și o structură mai transparentă a veniturilor. Documentul urmează să fie dezbătut în Parlament înainte de forma finală, potrivit a1.ro.