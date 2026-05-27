de Redacția Jurnalul    |    27 Mai 2026   •   14:00
Studiu global despre frumusețe: Fețele femeilor sunt considerate mai atractive decât ale bărbaților
Hepta/În aproape toate culturile, fețele feminine sunt considerate mai atractive decât cele masculine.

Un nou studiu, realizat pe milioane de evaluări faciale din zeci de țări, a ajuns la o concluzie care reaprinde dezbaterile despre frumusețe, evoluție și standardele sociale: fețele femeilor sunt percepute, în medie, ca fiind mai atractive decât cele ale bărbaților, inclusiv de către alte femei.

Cercetarea, coordonată de oameni de știință de la Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, vorbește despre existența unui „gender attractiveness gap”, adică o diferență constantă între modul în care sunt evaluate fețele feminine și cele masculine, scrie The Guardian.

Femeile au fețe mai frumoase

Cercetătorii au compilat ceea ce descriu drept cea mai mare bază de date creată până acum despre atractivitatea facială. Analiza a inclus peste 1,5 milioane de evaluări pentru aproximativ 17.000 de fețe, realizate de aproape 30.000 de participanți din 76 de țări. Rezultatul a fost surprinzător prin consistență: în aproape toate culturile analizate, fețele feminine au primit scoruri mai mari de atractivitate decât cele masculine. Iar una dintre cele mai neașteptate concluzii este că femeile au oferit cele mai mari note altor femei și cele mai mici note bărbaților.

Potrivit autorilor, o parte din explicație ține de structura facială. În medie, bărbații au trăsături mai rectangulare și mai dure, în timp ce femeile au fețe mai rotunjite și trăsături considerate mai delicate. Cercetarea sugerează că atât bărbații, cât și femeile tind să considere fețele mai rotunde ca fiind mai atractive.

Autorul principal al studiului, Eugen Wassiliwizky, spune că fenomenul este atât de răspândit încât este greu de explicat exclusiv prin cultură. „Vedem acest efect aproape peste tot în lume”, a explicat cercetătorul.

Un detaliu neașteptat

Un alt detaliu important observat de cercetători este că diferența dintre atractivitatea percepută a femeilor și a bărbaților scade treptat odată cu înaintarea în vârstă. Potrivit studiului, efectul este foarte puternic în jurul vârstei de 18 ani, însă începe să se reducă constant și aproape dispare după 80 de ani. Explicația posibilă este că diferențele structurale dintre fețele masculine și feminine devin mai puțin evidente la vârste înaintate.

Studiul readuce în atenție și discuția despre presiunea socială diferită asupra femeilor și bărbaților în privința aspectului fizic. Autorii fac referire inclusiv la celebra lucrare „The Double Standard of Aging”, publicată de scriitoarea americană Susan Sontag în 1972, care argumenta că societatea asociază mult mai puternic valoarea femeilor cu frumusețea și tinerețea decât în cazul bărbaților.

