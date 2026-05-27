Diana Buzoianu critică dur ANCOM: Autoritatea susține că nu are atribuții directe pentru a opri fake news-urile

Buzoianu a scris pe Facebook că a participat la o ședință organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), instituția „care are de urmărit implementarea la nivel național a Regulamentului privind serviciile digitale”.

„I-am întrebat concret ce atribuții au pentru a opri campaniile de fake news. Mi-au răspuns că termenul «dezinformare» apare de doar 13 ori și doar în preambulul regulamentului pe care ar trebui să îl urmărească că se aplică și că ei nu au nicio atribuție expresă pe acest domeniu. Aici suntem”, a transmis ministra Mediului.

Buzoianu a adăugat că reprezentanții ANCOM i-au spus că instituția urmărește mecanismele prin care este aplicat acest regulament.

Diana Buzoianu a spus că a ridicat și problema lipsei unor reprezentanți ai platformelor sociale în România, la care cetățenii să poată apela.

„I-am întrebat dacă li se pare normal că platformele sociale nu au niciun reprezentant în România cu care un cetățean să poată vorbi dacă are un caz grav de raportat. Mi-au răspuns că na, regulamentul nu prevede asta ca un drept pentru oameni...și că e discutabil dacă putem noi, românii, să avem drepturi suplimentare față de regulament (o interpretare juridică aberantă- regulamentul impune un nivel minim de protecție juridică, nu un plafon maxim). Dar, sigur, au menționat și că Parlamentul e liber să decidă”, a subliniat Diana Buzoianu.

Buzoianu a precizat că a ieșit de la ședință „neștiind sigur dacă alții din exterior sabotează țara sau nici nu mai e nevoie cu astfel de autorități care cică ne protejează drepturile”.

(sursa: Mediafax)