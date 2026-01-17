Revoluție pe piața muncii: salariile vor fi afișate obligatoriu la angajare

Această măsură revoluționează modul în care sunt negociate salariile și relația dintre angajat și angajator, în contextul luptei pentru egalitate și echitate la locul de muncă.

De ce salariile nu mai pot fi „ținute sub preș”

Până acum, multe companii păstrau salariile ca un secret intern, iar candidații aflau abia în timpul interviului ce oferă angajatorul — sau niciodată. Noul regulament schimbă această practică:

Angajatorii trebuie să menționeze în mod clar intervalul salarial pentru fiecare post încă din anunțul de recrutare;

Candidații trebuie informați despre salariu înainte de interviu;

Întrebările despre istoricul salarial al candidaților sunt interzise — pentru a nu perpetua inegalitățile existente în piața muncii.

Această deschidere oferă candidaților puterea de a decide în cunoștință de cauză dacă un post este potrivit pentru ei înainte de a depune CV-ul, ceea ce poate accelera și eficientiza procesele de recrutare.

Transparența salarială: dincolo de simple cifre

Directiva UE 2023/970 merge mult mai departe decât obligația de a afișa salariile în anunțuri. Scopul ei este să creeze:

Egalitate de remunerare — principiu conform căruia persoanele care fac aceeași muncă sau muncă de valoare egală trebuie plătite în mod echitabil;

Acces la informații privind criteriile de stabilire a salariilor;

Raportare salarială periodică, inclusiv cu privire la diferențele de plată între femei și bărbați;

Mecanisme de remediere în cazuri de discriminare de remunerare.

De exemplu, în unele state europene, angajatorii trebuie să raporteze anual diferențele salariale pe categorii de muncă și să ia măsuri când constată discrepanțe nejustificate — nu doar să le identifice.

Cum te afectează în România

Deși România nu a finalizat încă transpunerea directă a directivei în legislația națională, companiile sunt deja alertate să se pregătească pentru noile reguli până la termenul limită de 7 iunie 2026.

Ce ar urma să se întâmple concret:

Publicarea intervalelor salariale în anunțurile de angajare;

Acces la date statistice despre salariile din companie (ex.: medii, minime și maxime pentru poziții similare, fără a dezvălui salarii individuale — pentru a respecta confidențialitatea și GDPR);

Transparența criteriilor folosite la stabilirea salariului;

Interdicția de a cere istoricul salarial al unui candidat la angajare.

Impactul asupra diferențelor de gen și respectării drepturilor

Una dintre cele mai importante efecte scontate este reducerea diferențelor de plată între femei și bărbați, care în Uniunea Europeană era în medie de peste 12% în 2023 și are repercusiuni și asupra pensiilor viitoare.

Transparența salarială va face mult mai vizibile discrepanțele de remunerare, ceea ce va permite angajaților și sindicatelor să identifice și să corecteze aceste inegalități mai rapid și mai eficient.

Ce nu va permite directiva

Nu vei putea afla salariul exact al unui coleg individual (de exemplu ce câștigă un anumit manager), pentru că această dezvăluire ar încălca GDPR-ul și dreptul la confidențialitate. În schimb, vei avea acces la date statistice despre salariile pentru roluri similare în compania respectivă.

Directiva UE privind transparența salarială schimbă fundamental piața muncii în România și în Europa — de la o cultură a secretului la una a transparenței și echității.

Din iunie 2026, salariile / intervalele salariale vor trebui afișate obligatoriu în anunțurile de angajare, iar angajații vor avea mai multă putere și informație în negocieri și carieră.

Această reglementare nu doar că oferă mai multă claritate candidaților, dar contribuie și la reducerea discriminărilor, în special a celor de gen, și la promovarea unor practici de resurse umane mai juste și transparente.