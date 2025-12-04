Salarii mari și fără experiență: Țara care angajează români pe bani mulți

Compania SalMar ASA din Norvegia, lider mondial în producția de somon, scoate la concurs 100 de posturi în crescătoriile din țară, oferind contracte pe perioadă nedeterminată și un salariu lunar de 3.000 de euro. Anunțul a fost publicat pe platforma EURES, Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă.

Ofere și pentru începători

Pe lângă salariul atractiv, SalMar ASA promite bonusuri pentru angajați, respectiv o plată suplimentară de 20% pentru turele de după-amiază, trei pauze pe schimb (una dintre ele fiind platită), acces la sala de sport și o cantină unde un meniu complet costă doar 2 euro.

Românii pot aplica și fără experiență anterioară în domeniu, cu condiția să cunoască limba norvegiană la nivel de bază sau engleza la nivel conversațional.

Angajații vor trebui să fileteze somonul, să îl ambaleze sau să se ocupe de controlul calităţii.

Documente necesare pentru angajare

Românii care doresc să profite de această oportunitate trebuie să obțină un contract de muncă valabil. În primele trei luni de la intrarea în țară, angajații trebuie să se înregistreze la poliția norvegiană și să obțină un număr de identificare provizoriu de la fisc.

Pentru a obține aceste acte, este nevoie de pașaport sau buletin valabil, contractul de muncă și dovada domiciliului în Norvegia prin locuință proprie sau oferită de angajator ori prin contract de închiriere, potrivit observatornews.ro.

Oferta vine în contextul în care Norvegia caută să atragă forță de muncă pentru a susține dezvoltarea sectorului piscicol, oferind condiții avantajoase și un mediu profesional stabil.