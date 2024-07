Salariile românilor au scăzut în mai 2024

Salariul mediu net a scăzut în luna mai la 5.118 lei, cu 99 lei (minus 1,9%) faţă de luna aprilie 2024, în timp ce raportat la perioada similară din 2023 câştigul mediu net a crescut cu 12,7%, potrivit datelor transmise vineri de INS.

Câştigul salarial mediu brut a fost de 8.355 lei, cu 177 lei (minus 2,1%) mai mic decât în luna aprilie 2024.

În mai, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11.253 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.784 lei).

Tinând cont de inflatie, creşterea salarială a fost de 7,2% faţă de mai 2023 şi de minus 1,8% faţă de aprilie 2024.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 249,4%, cu 4,6 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna aprilie 2024.

În sectorul bugetar, în luna mai 2024, s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (plus 9,9%), în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă). De asemenea, câştigul salarial mediu net a crescut uşor în sănătate şi asistenţă socială (plus 1,5%), respectiv în administraţia publică (plus 0,4%).

La nivel naţional, în luna mai 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat ȋn activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 21,8%, respectiv cu 19,4% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.

Scăderi între 9,0% şi 14,5% ale câştigului mediu net s-au înregistrat în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

Cu procente cuprinse între 5,0% şi 7,5% au scăzut salariile medii nete din sectorul de intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, transporturi pe apă, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

La polul opus, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost de 6,9% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, şi între 2,5% şi 4,0% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi.

