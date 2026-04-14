Schimbări importante pe piața muncii. Noi drepturi pentru salariați. Provocările agajatorilor

Astfel că salariile nu vor mai fi confidențiale iar firmele vor fi obligate să publice ofertele și să explice diferențele.

Drepturi noi pentru angajați

Legea transparenței salariale intră în vigoare la 7 iunie 2026. Astfel încât veniturile angajaților vor fi transparente. Candidații nu mai pot fi întrebați la interviul de angajare despre salariu au avut la ultimul loc de muncă iar angajații au dreptul să solicite informații despre veniturile colegilor, respectiv salariul de bază, sporuri, prime .

"Aduce, evident, ca orice soi de transparenţă informaţii, inclusiv informaţii despre disfuncţionalităţi, discriminări, nereguli care pot fi apoi verificate şi corectate", explică Florin Manole, ministrul Muncii.

Angajatorii vor trebui să afișeze salariile în anunțuri și să justifice diferențele, reducând inechitățile.

În prezent, circa 90% din companii nu suntt transparente.

Provocări pentru angajatori

În corporațiile mari, cu peste 100 de angajați, implementarea noilor prevederi va fi grea. Grilele salariale sunt complexe și trebuie explicate tuturor, ceea ce va necesita timp.

Însă firmele mici consideră că legea aduce avanaje.

„Toți știu salariile și cresc în funcție de targeturi”, spune Manuel Gheorghe, anreprenor.

Legea transparenței salariale promovează și egalitatea de gen, cu sesizări la Inspecția Muncii și amenzi pentru abateri, potrivit observatornews.ro.