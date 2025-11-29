Weekenduri prelungite și minivacanțe: Zile libere în decembrie 2025

Prima zi liberă este Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, luni, oferind astfel un weekend prelungit.

Crăciunul aduce o nouă minivacanță, cu zilele libere legale pe 25 și 26 decembrie, joi și vineri, astfel că angajații vor avea în total patru zile libere, incluzând și weekendul.

Totodată, elevii vor intra în vacanța de iarnă, în perioada 20 decembrie - 7 ianuarie 2026, asigurându-le un repaus îndelungat.

Zile libere în ianuarie 2026

Și anul 2026 începe cu zile libere legale, pe 1 și 2 ianuarie, respectiv joi și vineri, oferind astfel o minivacanță și de Revelion.

Zilele de 6 și 7 ianuarie 2026, de Bobotează și Sfântul Ion, vor fi libere, oferind un nou weekend prelungit. De asemenea, de Ziua Unirii Principatelor Române, pe 24 anaure 2026 este zi liberă dar va fi sâmbătă, porivit a1.ro.

Aceste zile libere oferă perioade de odihnă și petrecere a timpului alături de cei dragi.