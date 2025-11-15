Profitul Hidroelectrica se prăbușește cu 34%: 2025, cel mai slab din ultimii ani

"Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 rezultate operaţionale şi financiare mai reduse faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024 şi sub nivelul bugetului aprobat iniţial. Cu toate acestea, rezultatele se situează peste ţintele prevăzute în bugetul rectificat, aprobat şi adaptat condiţiilor actuale de piaţă, confirmând capacitatea Grupului de a menţine disciplina operaţională şi financiară,chiar şi în condiţiile unui context dificil", se menţionează în raportul transmis BVB.



Potrivit sursei citate, cadrul operaţional restrictiv, marcat de condiţii hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 23% a producţiei nete de energie electrică comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent şi a erodat parţial avantajul de cost al producţiei proprii.



Veniturile companiei au totalizat 6,698 miliarde lei, fiind cu 7% sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o marjă operaţională de 39% şi o marjă netă de 35%, "ceea ce reflectă diminuarea avantajului competitiv tradiţional rezultat din costul scăzut al producţiei hidro proprii". Creşterea dependenţei de piaţa angro de energie şi reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare, au influenţat nivelul marjelor, se subliniază în raport.



Energia produsă şi vândută (producţia netă) a înregistrat o scădere de aproximativ 23% în primele 9 luni ale anului 2025 comparativ cu perioada similara a anului anterior, in perioada ianuarie-septembrie 2025 aceasta cantitate fiind de 8.473 GWh. Scăderea a fost în special consecinţa condiţiilor hidrologice reflectate prin debitul Dunării, care a înregistrat o diminuare cu aproximativ 30% faţă de perioada similara a anului 2024.



Deşi volumul de energie vândută pe piaţa angro a înregistrat o scădere de 34% în primele 9 luni ale anului 2025 faţă de aceeaşi perioadă din 2024, veniturile din tranzacţiile angro s-au redus cu doar 26%, datorită unei creşteri de 13% a preţului mediu de vânzare fata de perioada similara din 2024.



Veniturile din furnizare au crescut cu 41% la 2,44 miliarde lei în primele noua luni ale anului 2025, de la 1,73 miliarde lei în aceeaşi perioada a anului 2024. Această evoluţie reflectă atât o creştere a bazei de clienţi, cât şi eficienţa ajustării politicii comerciale în condiţii concurenţiale dificile, subliniază reprezentanţii companiei.



Veniturile din echilibrare au scăzut cu 70%, la 197 milioane lei, de la 663 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului 2024. Diminuarea este determinată de reducerea cu 67% a volumului de energie şi cu 9% a preţului de vânzare. Scăderea volumelor a fost influenţată de tendinţa pieţei de echilibrare, care la nivelul României a înregistrat o reducere de 50% în primele şapte luni ale anului 2025 faţă de aceeaşi perioadă din 2024. De asemenea, intensificarea competiţiei pe piaţa de echilibrare, în special din partea producătorilor eolieni şi solari cu capacităţi de stocare, a reprezentat un alt factor care a contribuit la diminuarea veniturilor.



Şi veniturile din servicii de sistem au scăzut, cu 30%, la 176 milioane lei în primele nouă luni din 2025, de la 253 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului anterior. Diminuarea veniturilor

este determinată, la fel ca pe piaţa de echilibrare, de reducerea cantităţilor necesare pentru România şi de intensificarea competiţiei.



Cheltuielile cu certificatele verzi au crescut cu 32%, la 260 milioane lei în perioada ianuarie-septembrie 2025, de la 197 milioane lei în primele două luni din 2024. Această creştere a cheltuielilor a fost cauzată in principal de majorarea volumului de energie electrică furnizată în anul 2025.



Taxa pentru producătorii de energie electrică a scăzut cu 44% în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025, la 123 milioane lei, de la 219 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului 2024. Această scădere se datorează eliminării taxei aplicate producătorilor, începând cu 1 iulie 2025.



La data de 30 septembrie 2025, portofoliul de furnizare al Hidroelectrica cuprindea 941.364 locuri de consum (LC), înregistrând o creştere de 64% faţă de aceeaşi dată a anului precedent, când erau înregistrate 601.273 locuri de consum.



"Această creştere de 340.091 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienţi casnici, cât şi o expansiune accentuată în segmentul noncasnic. Evoluţia a fost susţinută de anunţul privind eliminarea plafonării preţurilor la energie începând cu 1 iulie 2025, care a determinat un interes crescut pentru schimbarea furnizorului înainte de expirarea plafonării preţurilor. Acest context a favorizat migrarea clienţilor cu efecte vizibile în ambele segmente de piaţă, dar cu un ritm mai accelerat în cel noncasnic, unde decizia de optimizare a costurilor e mai rapidă şi direct influenţată de condiţiile pieţei", se mai arată în raport.



În luna iulie a anului 2025, conform raportului lunar ANRE, Hidroelectrica a deţinut o cotă de piaţă de 17,6% pe segmentul concurenţial şi o cotă de piaţă de 16,31% la nivelul total al pieţei de furnizare a energiei electrice, situându-se pe prima poziţie în ambele categorii la data raportării. Totodată, în perioada ianuarie - iulie 2025, Hidroelectrica a înregistrat o cotă de piaţă cumulată de 15,22% pe segmentul concurenţial, respectiv 13,86% la nivelul total al pieţei de furnizare a energiei electrice.



Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică şi principalul furnizor de servicii de sistem din România, cu un rol esenţial în securitatea Sistemului Energetic Naţional. Societatea deţine şi exploatează 188 de centrale hidroelectrice şi microhidrocentrale (inclusiv cinci staţii de pompare) cu o capacitate totală instalată de producere a energiei hidroelectrice de aproximativ 6,3 GW şi un parc eolian cu o putere instalată totală de 108 MW.



Începând cu data de 12 iulie 2023, acţiunile emise de către Societate se tranzacţionează pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Acţionarul principal al companiei este Statul Român, prin Ministerul Energiei, cu 80,0561% din acţiuni.

Sursa: AGERPRES