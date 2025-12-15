Atenție când valoarea pulsului este prea mare: De ce reprezintă o urgență?

Un puls de 160 de bătăi pe minut apărut brusc, în repaus, semnalează o aritmie gravă și trebuie să suni imediat la 112, avertizează dr. Gabriel Tatu Chițoiu. Mesajul medicului cardiolog a devenit viral pe rețelele socale, contracarând sfaurile privind tratamentele naturiste, potrivit dcmedical.ro.

De ce pulsul mare este o urgență?

„Este vorba de 160/min în repaus și nu despre cineva care a făcut 160/min la efort. Cred că era suficient de clar... Singurul lucru sănătos pe care îl poți face este să suni la 112, să chemi Ambulanța”, scrie acesta pe Facebook.

Doar o electrocardiografie realizată pe ambulanță poate înregistra ritmul cardiac exact și exclude tulburări amenințătoare de viață.

Printre problemele posibile:

Tahicardie paroxistică supraventriculară.

Tahicardie ventriculară.

Flutter atrial.

Fibrilație atrială.

Acestea pot apărea la o inimă aparent sănătoasă sau indică afecțiuni nediagnosticate: boală cardiacă ischemică, cardiomiopatie, canalopatii (Brugada).

Atenție la sfaturile neavizate

Medicul cardiolog Tatu Chițoiu critică sfaturile virale.

„Sfatul de genul ‘respiră adânc’, ‘ia magneziu’, ‘apasă-te după ureche că acolo e nervul vag’... nu poate decât să te ia cu fiori... nici nu-ți vine să râzi’..

Loviturile în piept sunt inutile la stop cardiac real, când pierderea conștiinței apare instant.

„Dacă faceți stop cardiac adevărat nici nu apucați să vă trageți un pumn... vă pierdeți cunoștința înainte de a înțelege despre ce este vorba", precizează acesta.

Specialistul insistă să nu ascultăm sfaturile neavizate.

„Există pacienți care știu ce tip de aritmie fac și știu să se descurce. Dar pentru asta trebuie să știi exact ce ai și ce fel de inimă ai! Nu te joci cu aiureli debitate pe rețelele socialee”, subliniază medicul.

Ignorarea simptomelor poate duce la insuficiență cardiacă sau moarte subită, chiar și la tineri.