Peste jumătate dintre utilizatorii de cripto plănuiesc să îşi crească investiţiile

"Sentimentul investitorilor a devenit unul dintre cei mai importanţi indicatori pentru modul în care se vor contura adopţia şi traiectoriile preţurilor de pe piaţa cripto, în condiţiile în care volatilitatea este deja un fenomen cu care s-au obişnuit", arată raportul.



Sondajul adună opinii de la peste 3.000 de participanţi din toată lumea şi dezvăluie că aproximativ 66% dintre respondenţi intenţionează să îşi crească investiţiile în cripto în următoarele luni. Jumătate dintre aceştia au indicat că vor să îşi extindă activ poziţiile de tranzacţionare, în timp ce 43% preferă strategii de economisire pe termen lung şi de administrare a averii.



În ceea ce priveşte traiectoria Bitcoin, 49% dintre respondenţi se aşteaptă ca următoarea perioadă de creştere să atingă un vârf între 150.000 şi 200.000 de dolari, iar o parte tot mai mare a investitorilor pe termen lung anticipează evaluări chiar mai ridicate.



În acelaşi timp, Ethereum şi Solana rămân criptomonedele preferate ale investitorilor globali, cu un sprijin de 67% şi respectiv 55%, iar activele consacrate precum BTC şi ETH continuă să reprezinte pilonii strategiilor de alocare. Tokenurile de platformă, meme coins şi proiectele Layer 2 păstrează, în anumite regiuni, o tracţiune de nişă, dar importantă, arată Bitget.



În ceea ce priveşte diferenţele de la o regiune la alta, raportul arată că Nigeria (84%), China (73%) şi India (72%) au condus clasamentul privind dorinţa de a majora alocările, ceea ce subliniază rolul pieţelor emergente ca motoare-cheie ale adopţiei cripto.



La polul opus, pieţele mai dezvoltate precum Germania, Franţa şi Japonia au semnalat un sentiment mai precaut. Mai mult, Coreea de Sud s-a remarcat printr-o proporţie neobişnuit de mare de respondenţi care au raportat intenţia de a reduce investiţiile. Strategiile de economisire şi alocare conservatoare au fost mai frecvente în pieţe precum Ucraina (57%), Taiwan (53%) şi China (52%).



"Rezultatele acestui raport arată clar rezilienţa şi optimismul extraordinar din comunitatea cripto globală, majoritatea utilizatorilor planificând să îşi crească investiţiile. Acest sentiment puternic al acestora, mai ales în pieţele emergente, nu este doar un răspuns la condiţiile de piaţă actuale, ci şi un semn al încrederii profunde şi în creştere a potenţialului pe termen lung al activelor digitale. În opinia noastră, tocmai acest entuziasm, care se traduce într-o combinaţie între abordări dinamice de tranzacţionare şi strategii prudente de acumulare, modelează următoarea etapă a adopţiei şi creşterii pieţei", a declarat Vugar Usi Zade, director operaţional al Bitget.



De asemenea, rezultatele raportului subliniază faptul că încrederea globală în industria cripto rămâne puternică, în ciuda provocărilor macroeconomice. Intrările de capital sunt stimulate în special de pieţele emergente, unde adopţia cripto este din ce în ce mai mult legată de incluziunea financiară şi de protecţia împotriva inflaţiei. Investitorii experimentaţi conturează o naraţiune mai orientată către valoare în jurul Bitcoin, în timp ce noii participanţi oscilează între explorarea precaută şi activitatea speculativă.



Bitget interpretează aceste semnale ca dovadă a maturităţii industriei. Investitorii nu mai urmăresc doar perioadele de creştere accentuată, ci folosesc cripto ca instrument pentru administrarea averii pe termen lung, plăţi şi autonomie financiară.



Fondată în 2018, Bitget este lider global în domeniul schimbului de criptomonede şi o companie de top în spaţiul Web3. Cu peste 45 de milioane de utilizatori în peste 150 de ţări şi regiuni, Bitget îşi dedică eforturile pentru a ajuta utilizatorii să tranzacţioneze mai inteligent, oferind funcţia inovatoare de copy trading şi alte soluţii de tranzacţionare, precum şi acces în timp real la preţurile Bitcoin, Ethereum şi ale altor criptomonede.



Cunoscut anterior sub numele de BitKeep, Bitget Wallet este un portofel cripto multi-chain de clasă mondială, care oferă soluţii cuprinzătoare pentru Web3, inclusiv funcţionalităţi de portofel digital, swap de tokenuri, piaţă NFT, browser DApp şi multe altele.

AGERPRES