Descoperire istorică: Cea mai veche structură din lemn datează dinainte de Homo sapiens

Această descoperire arheologică schimbă semnificativ modul în care este înțeleasă utilizarea lemnului în preistorie. Lemnul datează din urmă cu 476.000 de ani, cu mult înainte de apariția Homo sapiens.

Cercetarea este condusă de profesorul Larry Barham, arheolog la Universitatea din Liverpool, și face parte din proiectul „Deep-Roots of Humanity”, care analizează evoluția tehnologică din Africa central-sudică, între 500.000 și 300.000 de ani în urmă.

Structura descoperită constă în doi bușteni masivi, așezați perpendicular, unul peste celălalt, cu o adâncitură atent sculptată în punctul de îmbinare. Analizele microscopice indică tăieturi drepte, urme de răzuire și suprafețe netezite, dovezi clare ale prelucrării intenționate cu unelte de piatră.

În apropiere au fost găsite și alte obiecte din lemn modificate, precum un par ascuțit și o pană, sugerând existența unui mic set de unelte folosite pentru prelucrarea lemnului și a solului. Specialiștii consideră că structura era, cel mai probabil, o platformă ridicată folosită ca suprafață de lucru sau de locuire temporară, scrie earth.com.

Datarea a fost realizată prin metoda luminescenței deoarece radiocarbonul nu poate fi utilizat pentru perioade atât de îndepărtate. Sedimentele din jurul buștenilor au fost analizate pentru a stabili momentul ultimei expuneri la lumină, iar rezultatele sunt coerente cu stratografia sitului.

Kalambo Falls, o cascadă de 770 de metri aflată la granița dintre Zambia și Tanzania, oferea resurse bogate de apă, pește și vegetație. Acest mediu ar fi încurajat reveniri repetate și investiții în construcții durabile, sugerând o formă timpurie de organizare a spațiului.

Această descoperire arheologică este considerată de unii cercetători drept cea mai veche structură din lemn cunoscută până în prezent. Ea demonstrează că populațiile asociate culturii Acheuleene nu foloseau lemnul doar pentru foc sau arme, ci și pentru construcții complexe.

Descoperirea obligă comunitatea științifică să regândească termenul de „Epoca Pietrei”, evidențiind rolul esențial al materialelor organice în evoluția tehnologică umană.

