Cum îți convingi copilul să NU mai refuze verdețurile de primăvară

Primăvara nu ies la suprafață doar ghioceii, ci apar și verdețurile – spanacul, urzicile și leurda. Însă pe cât de sănătoase sunt, pe atât de puțin le plac celor mici. Potrivit specialiștilor, acestea sunt bogate în substanțe nutritive, precum vitamine și minerale, iar copiii care le consumă ajung să înregistreze mai puține afecțiuni pe termen lung. Ei bine, te întrebi cum poți să îl convingi chiar și pe cel mai mofturos membru din familie? Practic, nu îl convingi, ci îl păcălești. Introdu verdețurile de primăvară în felurile lui preferate de mâncare, dar nu îi spune.

Spanacul conține vitaminele C, E, K, B, luteină, fier și acid folic. Astfel, contribuie la îmbunătățirea vederii, protejează sistemul nervos, reduce simptomele hemofiliei, reglează tensiunea arterială, ajută la mineralizarea oaselor, previne arterioscleroza și reduce riscul de boli cronice. Cea mai populară plantă verde poate fi introdusă cu ușurință în salate și sandviciuri. De exemplu, câteva frunze de spanac, o bucată de brânză și trei bucăți de roșie între două felii de pâine pot constitui o gustare sățioasă și sănătoasă pentru orice copil.

Urzicile conțin vitamina A, B2, C, K, dar și minerale precum calciu, fier, siliciu, magneziu și fosfor. În plus, se bucură și de o gamă largă de fitonutrienți. Consumul acestora ajută la reducerea inflamațiilor, la tratarea problemelor de prostată, la reducerea hipertensiunii arteriale și contribuie la menținerea glicemiei sub control. Spre deosebire de alte plante, urzica poate fi consumată doar după ce este gătită. Prin urmare, o idee excelentă poate fi să o introduci în supele-cremă pe care le pregătești pentru cel mic. Câteva frunze de urzici nu vor schimba gustul mâncării, iar copilul tău nici nu își va da seama că sunt acolo.

Leurda conține vitaminele A, C, B și minerale precum calciu, fier, fosfor și cupru. Aceasta are rol antibiotic, detoxifică organismul, susține sănătatea sistemului cardiovascular și reglează nivelul zahărului din sânge. Cunoscută și sub numele de usturoi sălbatic, leurda poate fi folosită în tocănițe și supe-cremă.

Acestea nu sunt singurele verdețuri de primăvară. Tot în această perioadă apar și ștevia, loboda, ceapa verde și salata. Sunt la fel de sănătoase ca și cele de mai sus și merită introduse în alimentația copilului tău.