Când pică Paștele, Floriile și Rusaliile în 2026

Pentru anul 2026, Sfântul Sinod a desemnat două teme mari: „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”, cu referire la mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame — o direcție dedicată rolului feminin în spiritualitatea ortodoxă.

Când sunt Floriile, Paștele și Rusaliile în 2026

Calendarul ortodox consemnează următoarele date importante:

Floriile : 5 aprilie 2026

Paștele ortodox : 12 aprilie 2026

Rusaliile: 31 mai 2026

În același an, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, cu o săptămână înaintea celui ortodox.

Calendarul devine, astfel, un instrument util pentru organizarea timpului personal, a activităților comunitare și a pregătirii spirituale.

Cum arată calendarul creștin ortodox 2026

Calendarul este editat în șase versiuni:

agendă în format mic și mare

calendar de perete

calendar de birou

model cu spiră pentru perete

calendar cu însemnările Patriarhiei

Fiecare variantă cuprinde datele sărbătorilor, perioada posturilor, zilele cu dezlegare la pește și recomandările liturgice ale anului.

Posturile anului 2026

Pe lângă posturile tradiționale din zilele de miercuri și vineri, calendarul include și perioadele mari de post:

Postul Sfintelor Paști : 23 februarie – 11 aprilie

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel : 8 – 28 iunie

Postul Adormirii Maicii Domnului : 1 – 14 august

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie

Momentele de post strict rămân:

Ajunul Bobotezei – 5 ianuarie

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august

Înălțarea Sfintei Cruci – 14 septembrie

Lăsatul secului este stabilit pentru perioada 15–21 februarie, marcând începutul pregătirii pentru Postul Mare. După Înviere urmează Săptămâna Luminată (13–19 aprilie), o perioadă de bucurie și slujbe speciale.

Un ghid complet pentru viața spirituală și de familie

Prin informațiile detaliate și structurate, calendarul ortodox devine un instrument util atât pentru organizarea vieții duhovnicești, cât și pentru planificarea timpului în familie. Temele anului — dedicate pastorației familiei și sfințelor femei din calendar — aduc o profunzime aparte sărbătorilor din 2026, arată platforma Crestinortodox.ro.