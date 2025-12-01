Când pică Paștele, Floriile și Rusaliile în 2026

x close
de Andreea Tiron    |    01 Dec 2025   •   06:40
Sursa foto: Calendar 2026: Datele pentru Florii și Paște

Credincioșii pot afla încă de acum reperele esențiale ale noului an liturgic. Pentru 2026, Biserica Ortodoxă Română a stabilit deja temele centrale și datele marilor sărbători, iar calendarul este disponibil în format tipărit și online.

Pentru anul 2026, Sfântul Sinod a desemnat două teme mari: „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”, cu referire la mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame — o direcție dedicată rolului feminin în spiritualitatea ortodoxă.

Când sunt Floriile, Paștele și Rusaliile în 2026

Calendarul ortodox consemnează următoarele date importante:

  • Floriile: 5 aprilie 2026

  • Paștele ortodox: 12 aprilie 2026

  • Rusaliile: 31 mai 2026

În același an, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, cu o săptămână înaintea celui ortodox.

Calendarul devine, astfel, un instrument util pentru organizarea timpului personal, a activităților comunitare și a pregătirii spirituale.

Cum arată calendarul creștin ortodox 2026

Calendarul este editat în șase versiuni:

  • agendă în format mic și mare

  • calendar de perete

  • calendar de birou

  • model cu spiră pentru perete

  • calendar cu însemnările Patriarhiei

Fiecare variantă cuprinde datele sărbătorilor, perioada posturilor, zilele cu dezlegare la pește și recomandările liturgice ale anului.

Posturile anului 2026

Pe lângă posturile tradiționale din zilele de miercuri și vineri, calendarul include și perioadele mari de post:

  • Postul Sfintelor Paști: 23 februarie – 11 aprilie

  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 – 28 iunie

  • Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 – 14 august

  • Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie

Momentele de post strict rămân:

  • Ajunul Bobotezei – 5 ianuarie

  • Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august

  • Înălțarea Sfintei Cruci – 14 septembrie

Lăsatul secului este stabilit pentru perioada 15–21 februarie, marcând începutul pregătirii pentru Postul Mare. După Înviere urmează Săptămâna Luminată (13–19 aprilie), o perioadă de bucurie și slujbe speciale.

Un ghid complet pentru viața spirituală și de familie

Prin informațiile detaliate și structurate, calendarul ortodox devine un instrument util atât pentru organizarea vieții duhovnicești, cât și pentru planificarea timpului în familie. Temele anului — dedicate pastorației familiei și sfințelor femei din calendar — aduc o profunzime aparte sărbătorilor din 2026, arată platforma Crestinortodox.ro.

