06 Feb 2026   •   09:45
ANUNȚ de participare la LICITAȚIA PUBLICĂ Organizată de Administrația Națională Apele Române pentru închirierea unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Administrația Națională “Apele Române”, cod unic de înregistrare fiscală 18207646, cu sediul temporar în strada Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), sector 1, CP 010031, București, e-mail: secretariat.general@rowater.ro, persoană de contact: Elena FLOREA, TEL: 021 311 0146 interior 1268.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, procedura desfășurându-se în temeiul H.G. 183/10.03.2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările și completările ulterioare (art.3 alin.1 lit. ţ și u), precum și a O.U.G. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ.

Perioada pentru care se închiriază bunul imobil este de 10 ani.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este licitație publică.

Tipul contractului: contract de închiriere încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral – locator, administrator al bunurilor.

