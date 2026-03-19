Avantajele pe care le oferă ONJN în România

Instituția există din 2013, însă multe persoane nu știu ce avantaje aduce.

Cadru legal pentru jocurile de noroc

Înainte de toate, trebuie să știi faptul că jocurile de noroc sunt legale în România, cu condiția ca operatorii să fie licențiați.

Cu alte cuvinte, ONJN asigură un cadru legislativ și normativ clar și acordă licențe operatorilor care vor să activeze în această industrie.

De asemenea, ONJN emite norme și ordine, iar operatorii au la dispoziție mai multe proceduri pentru autorizare și funcționare.

Chiar dacă pare mai degrabă un beneficiu de care se bucură doar cazinourile, există avantaje și pentru utilizatori.

Jucătorii au parte de condiții legale de joc și își pot încerca norocul la orice joc doresc, fără să își facă griji legate de caracterul legal al activității.

Totodată, ONJN oferă reguli clare și stabile, ceea ce îi încurajează pe operatori și investitori să intre în acest sector. Rezultatul este o creștere a veniturilor legitime care pot fi impozitate.

Protecție pentru jucători

De departe cel mai important avantaj de care beneficiază jucătorii este protecția. ONJN implementează și monitorizează măsurile menite să protejeze consumatorii.

Astfel, aceștia au la dispoziție o mulțime de funcții și setări utile pentru jocul responsabil.

Procedurile de autoexcludere, regulile care interzic accesul minorilor, transparența în ceea ce privește condițiile jocurilor și totodată ghidurile și campaniile pentru joc responsabil reprezintă doar câteva dintre cele mai importante beneficii de care utilizatorii au parte.

Toate acestea se dovedesc a fi foarte practice, deoarece jucătorii pot solicita autoexcluderea atunci când scapă situația de sub control, iar operatorii licențiați sunt obligați să aplice practici transparente și să raporteze datele relevante jucătorilor.

ONJN se implică activ în campaniile și strategiile naționale pentru prevenirea și tratarea dependenței de jocurile de noroc, ceea ce reprezintă, la rândul său, un gest benefic pentru utilizatori.

Combaterea activităților ilegale

Un alt avantaj oferit de ONJN pe piața jocurilor de noroc din România este combaterea activității ilegale.

Mai precis, ONJN verifică respectarea licențelor, supraveghează piața și emite sancțiuni pentru operatorii neautorizați.

Piața neagră este în mod evident afectată de activitatea acestei instituții, iar jucătorii sunt mai bine protejați de practicile frauduloase.

Din acest punct de vedere, există avantaje inclusiv în ceea ce privește impactul economic și social. Reducerea activității ilegale are ca beneficiu creșterea taxelor încasate legal.

De asemenea, se obține un mediu concurențial corect și un control mai bun al riscurilor sociale asociate jocurilor de noroc.

Colectare fiscală

Bugetul public are mult de câștigat de pe urma existenței ONJN, motiv pentru care merită evidențiat acest avantaj major.

Prin reglementările impuse de această instituție, statul poate colecta taxele și accizele specifice acestui domeniu.

Se plătesc taxe atât de către operatori, cât și, în anumite situații, de către jucători (de exemplu, prin impozitarea câștigurilor). Operatorii au, la rândul lor, mai multe taxe importante, în funcție de tipul de activitate și de licență.

Sunt taxe pentru licențiere, taxe administrative și multe altele. În acest fel, nu numai că este redusă evaziunea fiscală, dar sunt redirecționate către bugetul de stat sume importante.

Poți privi toate aceste taxe și impozite ca pe un dezavantaj, deoarece nimănui nu îi place să renunțe la o parte din bani pentru a-i plăti la stat.

Totuși, taxele plătite se întorc, sub o formă sau alta, în serviciile publice. Din acest motiv, este un avantaj important ce merită evidențiat.

Măsuri împotriva spălării banilor

Continuăm lista de beneficii pe care ONJN le oferă utilizatorilor, operatorilor și statului român cu următorul avantaj: protecție împotriva spălării banilor.

ONJN impune operatorilor mai multe obligații referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor.

Verificarea identității reprezintă un bun exemplu în acest sens, dar nu este singurul.

Există mai multe proceduri interne, schimb de informații și protecția datelor, iar toate acestea rezultă într-o colaborare directă între operator și ONJN, pentru a putea fi luate toate măsurile necesare împotriva spălării banilor.

Transparență și raportare publică

Transparența reprezintă un avantaj major, iar ONJN se prezintă bine din acest punct de vedere. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc publică în mod constant rapoarte anuale și documente de activitate, iar societatea civilă și mass-media pot evalua datele oferite.

În orice societate modernă, transparența reprezintă o normalitate, iar dat fiind faptul că ONJN se încadrează în aceste standarde nu poate fi privit altfel decât ca pe un avantaj.

Prevenirea dependenței

Chiar dacă am menționat asta deja anterior, dependența de jocurile de noroc reprezintă o problemă serioasă, iar de aceea merită să insistăm asupra acestui subiect.

ONJN se implică foarte activ și ia măsuri în mod constant pentru a preveni dependența de jocurile de noroc.

De exemplu, sunt create diverse spoturi publicitare care rulează atât la TV, cât și în mediul online, iar efectele acestora nu întârzie să apară, ba chiar se dovedesc a fi destul de utile.

De asemenea, ONJN contribuie la reducerea impactului social negativ al gamblingului.

Reușește să facă asta prin strategia națională pentru prevenirea și tratarea dependenței de jocurile de noroc, dar mai ales prin regulile stricte de acces.

Minorii nu pot accesa cazinourile sau agențiile de pariuri sportive, iar în acest sens sunt făcute diverse controale la săli.

Cu alte cuvinte, măsurile de prevenire vin în ajutorul celor de protecție, iar beneficiul lor este evident: protecția jucătorilor.

Surse: