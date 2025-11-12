Black Friday 2025: Drop-uri zilnice la Notino, până la sfârșitul lunii!

Experiența din 2024, când aproape 300.000 de colete au fost expediate într-o singură zi de Black Friday, a demonstrat că cine și-a pregătit wishlistul din timp și a avut notificările pornite a prins exact ce voia și că sistemul logistic funcționează impecabil în orice moment.

Vrei să vezi ofertele active? Răsfoiește catalogul COMPLET de la 2025 Notino Black Friday

Ce intră la reducere în campania Black Friday

Parfumurile domină tradițional această perioadă, iar catalogul Notino acoperă toate registrele. Seturile cadou vin în ediții limitate de sărbători, cu ambalaje premium, gata de oferit în dar. Gama de skincare include formule avansate și linii dermato-cosmetice cercetate clinic, cum ar fi serumurile concentrate sau cremele reparatorii de noapte. Produsele de makeup intră masiv în rotație: palete multifuncționale, colecții de sezon, pensule profesionale și texturi care rezistă ore întregi fără retușuri.

Zona beauty tech devine din ce în ce mai diversificată, incluzând fel și fel de gadget-uri care simplifică rutina zilnică sau o ridică la alt nivel, cum ar fi uscătoarele de păr cu flux ionizat care reduc electrizarea, periile rotative care oferă volum instant, epilatoarele IPL cu tehnologie de lumină pulsată pentru rezultate pe termen lung sau periuțele electrice sonice, care elimină placa bacteriană mai eficient decât metodele clasice. Hair care-ul professional include măști intensive, tratamente cu keratină, uleiuri reparatorii și vopsele fără amoniac pentru acasă.

Segmentul wellness & home propune lumânări parfumate cu fitile din lemn, difuzoare cu bețișoare pentru odorizare constantă, săruri de baie cu minerale și uleiuri esențiale. Mom & baby acoperă nevoile complete: pompe de sân, sticle anti-colici și nenumărate produse de îngrijire formulate special pentru pielea sensibilă a copiilor. Seturile de călătorie rezolvă dilema bagajului de mână, oferindu-ți formate mini ale produselor tale preferate care pot fi transportate în cabina din avion.

Și pentru că se apropie perioadă magică a sărbătorilor, trebuie să știi că faimoasele Calendare de Advent Cosmetice de la Notino ascund 24 de surprize zilnice, de la branduri precum FOREO sau Moroccanoil, iar unele pot include și vouchere surpriză de 520 RON!

Tehnologie care simplifică alegerea

Aplicația Notino integrează mai multe instrumente care îți fac viața mai ușoară. Unul dintre ele îți permite să faci rapid o programare pentru proceduri profesionale de beauty sau wellness la saloanele partenere.

Oglinda Virtuală folosește camera telefonului pentru a testa live nuanțe de ruj, fond de ten sau fard, fără să trebuiască să ieși din casă. Fragrance Finder funcționează ca un chestionar inteligent care îți propune parfumuri bazate pe preferințele tale olfactive. În magazinele fizice, Shade Finder și Youth Finder scanează rapid tonul pielii sau tipul de ten și recomandă exact ce produse sunt compatibile.

Try it First elimină riscul nepotrivirii la parfumuri: atunci când comanzi sticla mare, primești și o mostră, pe care o testezi în liniște, și dacă nu rezonezi cu produsul, o poți returna fără taxe suplimentare, în 90 de zile.

Personalizarea merge mai departe cu gravare laser pe flacoane și ambalare premium la comandă, transformând orice achiziție în cadou memorabil, fără nici un efort suplimentar.