Cadouri moderne pentru copii de toate vârstele. Top 5 idei din care să te inspiri

Vestea bună e că piața este plină de opțiuni moderne și captivante, care pot aduce bucurie reală copilului și chiar pot stimula învățarea sau dezvoltarea anumitor abilități.

Iată 5 idei de cadouri moderne, adaptate diverselor vârste și preferințe:

Mașinuțele electrice oferă o experiență completă

Mașinuțele electrice pentru copii sunt, cu siguranță, vedetele cadourilor în ultimii ani. Aceste minivehicule cu modele variate replică mașini reale, de la SUV-uri până la mașini sport sau chiar ATV-uri și motociclete, și pot fi conduse de copii sau controlate de părinți prin telecomandă, în funcție de vârstă.

De ce sunt atât de apreciate? Pentru că oferă o experiență completă: copilul învață coordonarea, simte un strop de independență și, cel mai important, se distrează grozav.

Tablete educaționale și console interactive

Tehnologia poate fi un aliat în dezvoltarea copilului, dacă este folosită cu măsură și în mod educativ. Tabletele create special pentru copii vin cu aplicații adaptate vârstei, conținut educațional, jocuri logice și opțiuni de control parental.

Pentru copiii mai mari, consolele interactive care combină jocul video cu mișcarea fizică (precum Nintendo Switch sau dispozitive de tip VR) pot deveni o alternativă sănătoasă la jocurile pasive.

Seturi STEM

STEM vine de la Science, Technology, Engineering and Mathematics, iar seturile care le combină în joc sunt tot mai populare. De la roboței de construit la experimente științifice sigure, copiii pot învăța noțiuni complexe într-un mod practic și distractiv.

Seturile LEGO Technic, kiturile de chimie pentru începători sau roboții programabili sunt doar câteva exemple de cadouri care îmbină joaca și cu învățarea.

Cărți personalizate

Ce poate fi mai frumos decât o carte în care copilul e chiar personajul principal? Cărțile personalizate sunt o idee de cadou memorabilă, care aduce bucurie și încurajează lectura. Poți alege numele copilului, aspectul fizic al personajului și uneori chiar locuri sau mesaje speciale.

Este o alegere ideală pentru copiii care încep să citească sau pentru a-i introduce în lumea poveștilor.

Abonamente la experiențe

În loc de jucării care se uzează rapid, tot mai mulți părinți aleg să dăruiască experiențe. Abonamentele la cursuri, la ateliere creative sau la cluburi sportive pot fi cadouri valoroase pe termen lung.

De asemenea, biletele la spectacole pentru copii, la muzee interactive sau parcuri tematice pot crea amintiri de neuitat.

Bineînțeles, opțiunile sunt nelimitate atunci când vine vorba de a le face o surpriză celor mici, iar pe Business Insider vei găsi o listă cuprinzătoare de jocuri și jucării potrivite pentru toate vârstele și pentru orice buget.