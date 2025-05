Jurnalul.ro › Continut platit › Cand este necesara schimbarea unei canule traheale? Cand este necesara schimbarea unei canule traheale?

Cand este necesara schimbarea unei canule traheale?

30 Mai 2025 • 13:17







Schimbarea unei canule traheale este un proces esential pentru mentinerea sigurantei, confortului si functionalitatii respiratiei in cazul pacientilor cu traheostomie. Desi fiecare pacient are nevoi diferite, exista situatii clare in care inlocuirea canulei devine necesara, fie din motive medicale, fie din considerente legate de igiena sau confort.